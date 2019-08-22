Новый управляющий в ВСК

Со 2 сентября должность управляющего директора «Восточной стивидорной компании» займет Алексей Павленко. Нынешний руководитель ВСК, Александр Дудко, покидает группу Global Ports.

А.Павленко – выпускник Государственного морского университета им. адм. Г.И.Невельского, в транспортной отрасли работает почти 25 лет, вся его карьера связана с Восточным портом и ВСК.

Как рассказали SeaNews в Global Ports, он пришел в Восточный в 1995 году, сразу после окончания университета, прошел путь от стивидора до топ-менеджера.

В ВСК А.Павленко работает с момента ее основания в 2004 году, был оперативным директором ВСК, с 2013 года занимал должность директора по эксплуатации.