Первая бункеровка баржи с СПГ-терминала на берегу Рейна

Компания PitPoint осуществила бункеровку речного судна с новой СПГ-станции, построенной на берегу реки Рейн в порту Кельн.

Как сообщает LNG World News, это первая в Европе бункеровка с берега речного судна, а именно баржи, с берега. До этого суда на СПГ, которые ходят по внутренним водным путям, бункеровались с использованием автоцистерн. Станция будет бункеровать и двухтопливные баржи, зафрахтованные Shell Western LNG в рамках долгосрочного соглашения с PitPoint.LNG.

Строительство СПГ-терминала было поддержан в рамках проекта Connecting Europe Facility (CEF) «Прорывное развертывание СПГ на внутреннем водном транспорте», который финансируется Европейским союзом.