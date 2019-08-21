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Первая бункеровка баржи с СПГ-терминала на берегу Рейна
21.08.2019

Первая бункеровка баржи с СПГ-терминала на берегу Рейна

    • Компания PitPoint осуществила бункеровку речного судна с новой СПГ-станции, построенной на берегу реки Рейн в порту Кельн.

    Как сообщает LNG World News, это первая в Европе бункеровка с берега речного судна, а именно баржи, с берега. До этого суда на СПГ, которые ходят по внутренним водным путям, бункеровались с использованием автоцистерн. Станция будет бункеровать и двухтопливные баржи, зафрахтованные Shell Western LNG в рамках долгосрочного соглашения с PitPoint.LNG.

    Строительство СПГ-терминала было поддержан в рамках проекта Connecting Europe Facility (CEF) «Прорывное развертывание СПГ на внутреннем водном транспорте», который финансируется Европейским союзом.


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