MSC внедряет новаторскую технологию

MSC Cruises и французская судостроительная компания Chantiers de l’Atlantique (подразделение южнокорейской STX Shipbuilding Group) представили новаторскую разработку топливного элемента, работающего на СПГ. Технологию, которая позволит значительно уменьшить выбросы парниковых газов, протестируют на одном из круизных лайнеров MSC Cruises.

Технология основана на использовании твердооксидных топливных элементов, то есть устройств, которые способны вырабатывать электроэнергию непосредственно в момент окисления топлива (в этом случае сжиженного природного газа). «Такая технология впервые будет использоваться в круизном сектора, – отмечают в MSC Cruises. – Она может обеспечить электроэффективность до 60%. Это позволяет сократить выбросы CO2 примерно на 30% по сравнению с обычным двигателем, работающим на СПГ, и снизить до нуля выбросы оксидов азота и оксида серы. Технология может работать не только с СПГ, но и с другими видами топлива – метан, аммиак и водород».

Технология будет внедрена на новых круизниках на СПГ, которые в настоящее время строит MSC Cruises. Они будут введены в эксплуатацию с 2022 года по 2027 год. Общая стоимость судов оценивается в 5,5 млрд долларов.