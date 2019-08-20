Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первого полугодия этого года снизился по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 0,8% до 122,5 млрд евро.

При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 2,1% и составили 43 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза снизился на 2,3% до 79,5 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-июня этого года Россия занимает четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария.

В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.