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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
20.08.2019

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первого полугодия этого года снизился по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 0,8% до 122,5 млрд евро.

    При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 2,1% и составили 43 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза снизился на 2,3% до 79,5 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-июня этого года Россия занимает четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария.

    В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.


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