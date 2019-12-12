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Экспорт минеральных удобрений
12.12.2019

Экспорт минеральных удобрений


    • Объем российского экспорта минеральных азотных удобрений за январь-октябрь этого года в физическом выражении составил порядка 11,7 млн тонн. Это на 4,7% больше аналогичного уровня 2018 года. В стоимостном выражении их экспорт увеличился  на 9,7%, до 2,4 млрд долларов.

    Смешанных удобрений вывезли 8,9  млн тонн – на 2,4% меньше, чем за период с января по октябрь 2018 года, на сумму 2,7 млрд долларов (+0,2%).

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 11% по сравнению с показателем 10 месяцев 2018 года. За отчетный период 2019 года их было отгружено более 7,1 млн тонн. В денежном выражении их экспорт вырос на 27,3% до 1,8 млрд долларов.

    В октябре этого года экспорт минеральных азотных удобрений составил более 1,2 млн тонн – на 30,4% больше аналогичного месяца прошлого года, но на 14,7% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорт минеральных азотных удобрений составили 221,3 млн долларов (+16% к октябрю 2018 и -15,9% к сентябрю 2019).

    Экспорт смешанных удобрений по итогам октября составил 834,9 тыс. тонн, что на 8,4% больше октября прошлого года, но на 33,7% ниже уровня прошлого месяца. В денежном выражении их экспорт  снизился к октябрю 2018 года – на 9,5% и на 42,8% к сентябрю 2019 года, составив 215 млн долларов.

    В октябре экспорт калийных удобрений по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 7,9%, до 780,5 тыс. тонн. При этом относительно показателя предыдущего месяца экспортные объемы калийных удобрений снизились на 14,4%. Доходы выросли относительно октября прошлого года на 4,5%, но снизились к уровню сентября этого года на 20,9% – до 180,5 млн долларов.


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