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Первый контейнерный поезд в Китай из Архангельска
20.08.2019

Первый контейнерный поезд в Китай из Архангельска

    • С Северной железной дороги отправлен тестовый контейнерный поезд в КНР.

    В составе поезда 62 сорокафутовых контейнера с пиломатериалами ООО «Группа компаний «УЛК» для Zhejiang Materials Industry Senhua Group, сообщает пресс-служба СЖД.

    По специально разработанному графику поезд следует со станции Костылево (Архангельская область) до станции Забайкальск (Забайкальский край), где контейнеры будут перегружены на подвижной состав КНР для доставки на станцию Туаньцзецунь. Ранее продукция УЛК отправлялась в контейнерах на экспорт только через порты Северо-Запада.

    По итогам пробной перевозки клиент должен принять решение о целесообразности развития этого направления.


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