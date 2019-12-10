РЖД подписались с портом Осло

Калининградская железная дорога и порт Осло в Норвегии подписали меморандум о намерении разработать новый мультимодальный проект транзита контейнерных поездов сообщением Китай – Европа – Китай через порты Калининграда и Норвегии. По информации РЖД, документ был подписан во время рабочей встречи представителей КЖД и транспортного рынка Норвегии.

Начальник КЖД Виктор Голомолзин проинформировал норвежских коллег о начале курсирования контейнерных поездов из Китая в Европу и в обратном направлении по единому перевозочному документу ЦИМ/СМГС. Перегруз контейнеров производится на терминалах портов Балтийск и Мукран (Германия). Применение единой накладной, отмечают в РЖД, позволяет минимизировать временные издержки для грузоотправителей и грузополучателей. Первый контейнерный поезд, отправленный со станции Синьчжу (Китай), прибыл в порт Балтийск через 8,5 суток.

В ходе встреч с представителями европейских компаний-перевозчиков в Норвегии В.Голомолзин презентовал транспортно-логистические возможности РЖД в части перегруза контейнерных поездов на терминалах станций Дзержинская Новая и Черняховск-Западный. Он также рассказал о мультимодальных проектах, реализуемых совместно с компанией ОТЛК ЕРА, портом Калининград, стивидорами и железнодорожными компаниями Германии и Нидерландов.