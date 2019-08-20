Дивиденды «ТрансКонтейнера»

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на заседании, которое прошло 19 августа в форме заочного голосования, утвердил кандидатуру Александра Подылова для назначения на должность заместителя генерального директора.

Кроме того, совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 154,57 руб. на одну обыкновенную акцию Общества номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 11 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 25 октября 2019 года.

Внеочередное общее собрание по вопросу о выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года пройдет в форме заочного голосования, срок окончания приема бюллетеней – 23 сентября.