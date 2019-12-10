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10.12.2019

Пилотный контейнерный поезд из Кореи в Польшу


    • «ТрансКонтейнер» отправил пилотный поезд в рамках сервиса по доставке грузов из Кореи в Польшу. Как рассказали SeaNews в компании, первый контейнерный поезд с корейскими грузами отправили с терминала «Восточной стивидорной компании» в Восточном на станцию Малашевиче в Польше.

    Состав с комплектующими для электрооборудования компании LG Chem пройдет по территории России и Белоруссии и пересечет белорусско-польскую границу в Бресте.

    В перспективе «ТрансКонтейнер» планирует сделать сервис еженедельным. В компании рассчитывают, что регулярный поезд будет востребован при условии сокращения в два раза срока доставки грузов из Кореи в Европу по сравнению с deep sea перевозками.

    Проект реализуется в рамках сотрудничества между «ТрансКонтейнер» и корейской Pantos Logistics, намерения о котором были зафиксированы в меморандуме, заключенном компаниями на полях Восточного экономического форума в 2019 году.

    Фото: Global Ports / ВСК


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