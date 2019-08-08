Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Последний кессон для нового терминала
08.08.2019

Последний кессон для нового терминала

    • APM Terminal опубликовал видео установки последнего (или, правильнее сказать, крайнего?) кессона на своем терминале в порту Вадо-Лигуре – Vado Gateway.

    Новый терминал, официальное открытие которого запланировано на 12 декабря этого года, будет полностью интегрирован с действующим рефтерминалом APMT в Вадо-Лигуре и станет первым полуавтоматизированным контейнерным терминалом в Италии с полностью автоматизированными воротами.

    Пропускная способность контейнерного терминала составит 1,1 млн TEU, длина глубоководной причальной стенки – 700 м, он сможет принимать самые последнее поколение мегаконтейнеровозов.

    Действующий рефтерминал является лидером по обработке фруктов в Средиземноморском регионе, его годовой оборот составляет порядка 600 тыс. паллет, основной объем приходится на бананы и ананасы, кроме того, через него идут киви, цитрусовые и другие фрукты из Новой Зеландии, Южной Африки и Латинской Америки.

    Рефтерминал располагает тремя глубоководными причалами – длина главного причала с осадкой 14,1 м составляет 470 м, длина причала для выгрузки фруктов с осадкой 10 м составляет 240 м и длина ро-ро причала с осадкой 9 м – 200 м.

    Площадь холодного склада составляет 24 тыс. кв. м, в нем 14 отдельных камер с различными температурными режимами от -2 до -14 градусов, плюс 4 вентилируемых камеры, суммарная емкость хранения составляет 10 тыс. паллет.

    Склад находится всего в 50 метрах от причала, что обеспечивает оптимальные условия для сохранности рефгрузов и позволяет принимать рефгрузы как в контейнерах, так и навалом.

    Видео: APM Terminal 


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.03.2019
    Средний в семье
    Damen показал свое новое судно для доставки персонала на морские платформы проекта Fast Crew Supplier 4008, которое будет […]
    DamenOffshoreВидеоДубай
    0
    24.06.2019
    Спуск буксира в Отрадном
    Судостроительный завод «Пелла» поделился видео спуска на воду буксира «Садко», построенного по заказу АО «Севмаш-Шельф». Торжественная церемония прошла […]
    БуксирВидеоСпуск на воду
    0
    04.07.2019
    Мега-станция для ВСМ-поездов
    В Китае открыли мега-станцию для обслуживания высокоскоростных поездов. Находится она в Куньмине. Станция занимает территорию 900 тыс. кв. […]
    ВидеоЖелезная дорогаКитайПоезда
    0
    25.06.2019
    «Ветер перемен»
    Турецкая верфь Cemre показала инновационное судно для обслуживания парков ветрогенераторов, построенное по заказу «Louis Dreyfus Armateus». Проект разработан […]
    ВидеоИнновацииСудно
    0
    30.04.2019
    «Севморпуть» без конца
    «Росатом» опубликовал новый ролик о рейсе атомного контейнеровоза «Севморпуть» в марте-апреле этого года из Архангельска на Гыданский полуостров […]
    АрхангельскВидеоГыданРосатом
    0
    17.04.2019
    Спасательный плот в свободном полете
    Arctech Helsinki Shipyard, с покупателем доли ОСК в котором вроде как определились, поделился свежим видео испытаний спасательного плота […]
    Arctech Helsinki ShipyardВидеоИспытания
    0
    22.02.2019
    Столкнулись два круизника MSC
    Видео
    MSCВидеоКруизное судоходствоПроисшествия
    0
    27.05.2019
    С высоты птичьего полета
    Администрация порта Гамбург поделилась видео использования дрона для мониторинга состояния инфраструктуры, технических объектов и сооружений – многие из […]
    ВидеоГамбургдроныПорты
    0
    29.03.2019
    В подводном царстве
    Equinor заснял, как работает под водой разработанный компанией концепт электронного спускаемого аппарата с дистанционным управлением. По информации компании, […]
    Equinorавтономная системаВидеоИнновации
    0
    18.01.2019
    Корсаковский порт
    Просто красивое видео
    ВидеоКорсаковПорт
    0
    20.02.2019
    MOL протестировал подводный аппарат – видео
    MOL в партнерстве с Sekido провели испытания подводного аппарата с дистанционным управлением для осмотра подводной части кабелеукладчика MOL […]
    MOLВидеоТехнологии
    0
    11.02.2019
    Установка плавучего лазерного радара – видео
    Equinor Wind US поделился видео установки в Нью-Йоркской бухте высокотехнологичного буя. Плавучий лазерный радар (FLiDAR) будет проводить замеры […]
    EquinorВидеоТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.08.2019 Половина «ТрансКонтейнера» выставлена на продажу
    08.08.2019 Hapag-Lloyd вышел в прибыль
    08.08.2019 15 тыс. долларов за неправильное декларирование
    07.08.2019 Транзитный сервис Азия – Европа через Россию
    07.08.2019 Железнодорожные контейнеры
    06.08.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД