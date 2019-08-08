Последний кессон для нового терминала

APM Terminal опубликовал видео установки последнего (или, правильнее сказать, крайнего?) кессона на своем терминале в порту Вадо-Лигуре – Vado Gateway.

Новый терминал, официальное открытие которого запланировано на 12 декабря этого года, будет полностью интегрирован с действующим рефтерминалом APMT в Вадо-Лигуре и станет первым полуавтоматизированным контейнерным терминалом в Италии с полностью автоматизированными воротами.

Пропускная способность контейнерного терминала составит 1,1 млн TEU, длина глубоководной причальной стенки – 700 м, он сможет принимать самые последнее поколение мегаконтейнеровозов.

Действующий рефтерминал является лидером по обработке фруктов в Средиземноморском регионе, его годовой оборот составляет порядка 600 тыс. паллет, основной объем приходится на бананы и ананасы, кроме того, через него идут киви, цитрусовые и другие фрукты из Новой Зеландии, Южной Африки и Латинской Америки.

Рефтерминал располагает тремя глубоководными причалами – длина главного причала с осадкой 14,1 м составляет 470 м, длина причала для выгрузки фруктов с осадкой 10 м составляет 240 м и длина ро-ро причала с осадкой 9 м – 200 м.

Площадь холодного склада составляет 24 тыс. кв. м, в нем 14 отдельных камер с различными температурными режимами от -2 до -14 градусов, плюс 4 вентилируемых камеры, суммарная емкость хранения составляет 10 тыс. паллет.

Склад находится всего в 50 метрах от причала, что обеспечивает оптимальные условия для сохранности рефгрузов и позволяет принимать рефгрузы как в контейнерах, так и навалом.

Видео: APM Terminal