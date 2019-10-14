Новая скандинавская структура в APM Terminals

С 1 января 2020 года Managing Director APM Terminals Nordics назначен Деннис Ленс Олесен, который в настоящее время занимает должность Global Head of Operations APM Terminals. APM Terminals Nordics – это новая структура APM Terminals, которая объединит контейнерные терминалы APM Terminals в Орхусе и Гетеборге.

«Такая совмещенная структура позволит усилить взаимодействие APM Terminals Aarhus и Gothenburg», – говорится в официальном сообщении компании. Терминалы хоть и будут объединены в APM Terminals Nordics, но в то же время останутся отдельными юридическими лицами.

Деннис Олесен пришел в Maersk в 1991 году, в APM Terminals он с 2005 года, занимал различные должности, включая Managing Director терминала в Зебрюгге, Chief Operating Officer подразделения Европа, руководителя Terminal Asset Management, а также Managing Director APM Terminals MedPort в Танжере.