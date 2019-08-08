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Новый 15-тысячник Hapag-Lloyd
08.08.2019

15 тыс. долларов за неправильное декларирование

    • Hapag-Lloyd объявил, что будет взимать за неправильное декларирование опасных грузов штраф в размере 15 тыс. долларов с контейнера. Новое правило будет действовать с 15 сентября этого года.

    Как говорится в сообщении линии, ответственность за все нарушения, уплату штрафов, возмещение ущерба, инциденты и претензии, связанные с незадекларированными или неправильно задекларированными грузами, будут нести грузовладельцы.

    Напомним, ранее об усилении контроля за опасными грузами и их правильным декларированием сообщил OOCL


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