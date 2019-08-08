15 тыс. долларов за неправильное декларирование

Hapag-Lloyd объявил, что будет взимать за неправильное декларирование опасных грузов штраф в размере 15 тыс. долларов с контейнера. Новое правило будет действовать с 15 сентября этого года.

Как говорится в сообщении линии, ответственность за все нарушения, уплату штрафов, возмещение ущерба, инциденты и претензии, связанные с незадекларированными или неправильно задекларированными грузами, будут нести грузовладельцы.

Напомним, ранее об усилении контроля за опасными грузами и их правильным декларированием сообщил OOCL.