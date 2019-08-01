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OOCL усиливает контроль за опасными грузами
01.08.2019

OOCL усиливает контроль за опасными грузами

    • OOCL усиливает контроль за приемом опасных грузов и вводит дополнительные меры проверки для опасных и потенциально опасных грузов. Проверки будут носить выборочный характер (в том числе методом случайной выборки).

    Как поясняют в компании, это связано с ростом в 2019 году числа происшествий на море, предположительной причиной которых явилась перевозка незадекларированных или неправильно задекларированных опасных грузов.

    Грузоотправители должны предоставлять линии точную и исчерпывающую информацию о грузе и убедиться в том, что все опасные грузы правильно классифицированы, упакованы, маркированы и задокументированы, чтобы обеспечить их безопасное хранение, обработку и транспортировку в соответствии с действующими международными и национальными требованиями.

    Для ряда грузов, предупреждают в OOCL, может потребоваться дополнительная информация или документация.

    В случае, если задекларирован один груз, а реально в контейнере находится другой, клиенту будет выставляться штраф за неправильное декларирование груза. В зависимости от того, какое несоответствие было выявлено, контейнер может быть снят с судна и перевозка будет отложена, при этом все штрафы и расходы будет нести грузовладелец, говорится в сообщении линии.


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