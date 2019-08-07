Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Транзитный сервис Азия – Европа через Россию
07.08.2019

Транзитный сервис Азия – Европа через Россию

    • Maersk и «Модуль» запустили транзитный контейнерный сервис из Азии в Европу через терминалы Global Ports на Дальнем Востоке и на Балтике. Как сообщают партнеры по проекту, первая партия грузов в рамках нового сервиса прибыла в ЕС 7 августа. В ее составе было двадцать девять транзитных 40-футовых контейнеров с электроникой и комплектующими.

    Контейнеры из Кореи и Японии были доставлены Maersk на судне «Scio Sky» на ВСК, оттуда они были отправлены в составе ускоренного контейнерного поезда по Транссибу на другой терминал Global Ports – «Петролеспорт». Время доставки от ВСК до ПЛП составило 9 дней, на «Петролеспорт» поезд пришел 4 августа. Далее партия была перевезена судами Maersk в Гданьск. Общее транзитное время составило 18 дней – вдвое быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал.

    В рамках совместного проекта Maersk организует сквозную перевозку между Азией и Европой, терминалы Global Ports – перевалку в российских портах, «Модуль» обеспечивает железнодорожную доставку и таможенное оформление грузов.

    Как рассказали SeaNews в российском офисе Maersk, на еженедельные отправки предполагается выйти до конца этого года. На маршруте будут действовать сквозные ставки для разных пар портов в Азии и Европе.

    «Маршрут, который мы открыли сегодня, является новым словом в трансконтинентальном транзите контейнеров. Впервые контейнеры из Азии достигли получателей в Европе за столь короткое время, использовав ключевые преимущества российских портов, железнодорожной сети РЖД и линейной сети Maersk. Мы рассчитываем, что этот новый путь откроет беспрецедентные возможности для развития торговли между Азией и Европой через территорию России и будет высоко оценен нашими зарубежными клиентами», – сказал руководитель Maersk Eastern Europe Жолт Катона.

    «Мы постоянно работаем над повышением качества транспортного обслуживания на основе применения прогрессивных технологий перевозок и рады сообщить, что совместно с Российскими железными дорогами успешно протестировали принципиально новую логистическую услугу  –  ускоренный закольцованный контейнерный сервис, благодаря которому европейские грузы будут попадать в Азию, а азиатские –  в Европу,  оперативно и без барьеров», – отметил генеральный директор компании «Модуль» Александр Альтшуллер.

    «Точкой входа нового транзитного сервиса в Россию стал контейнерный терминал «Восточной стивидорной компании» на Дальнем Востоке, точкой выхода – «Петролеспорт» в Санкт-Петербурге. Внедрение единого стандарта качества сервиса на базе технологических мощностей входящих в Global Ports терминалов обеспечило условия для создания нашими партнерами нового глобального маршрута транспортировки, – подчеркнул генеральный директор Global Ports Владимир Бычков. – Подобные логистические проекты позволяют не только сократить время и стоимость доставки грузов в интересах грузовладельцев  и потребителей, но  и  создать условия для развития транзитного потенциала России и ее интеграции в международные транспортные потоки».

    Сквозная перевозка предлагается зарубежным клиентам компанией Maersk. Новый сервис будет включен в стандартную глобальную сеть линии под кодом «Азия-Европа-19» (АЕ-19) и станет доступен для ее компании во всем мире.

    Сервис обеспечивает надежную и ускоренную доставку международных грузов по устойчивому расписанию через территорию России, что представляет интерес для грузоотправителей из стран Азии, прежде всего не имеющих сухопутной границы с РФ, таких как Корея, Япония, страны ЮВА, отмечают в компании. Новый маршрут позволит значительно сократить транзитное время и обеспечит ритмичность поставок в страны Северной Европы. Предполагается, что сервис будет востребован для доставки самых разнообразных грузов, требовательных к скорости и качеству доставки.

    Фото: Global Ports


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.04.2019
    Контейнерный поезд Люксембург – Чэнду
    АО «ОТЛК ЕРА» запустило новый контейнерный поезд Люксембург – Чэнду. Как сообщили SeaNews в компании, первый состав вышел […]
    Ж/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд
    0
    22.02.2019
    Прогнозные данные
    Публикуем новую порцию свежих прогнозов для контейнерного рынка от участников рынка и отраслевых аналитиков и экспертов, собранных коллегами […]
    Только для подписчиков
    Контейнерные перевозкиПрогноз
    0
    04.03.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2019
    На 9 неделе ставки практически на всех исследуемых магистральных трейдах снизились Исключение – ставки на направлении Китай – Южная […]
    2019Контейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    31.05.2019
    Два новых поезда «ТрансКонтейнера»
    Китайский и российский
    Дальний ВостокЖ/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозки
    0
    21.06.2019
    Укороченный контейнерный поезд для Московского региона
    ООО «Логбокс» (работает под брендом Logbox) и ОАО «РЖД» в рамках проекта «Смарт логистика» тестируют маршрут Ворсино – […]
    ВорсиноЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд
    0
    12.04.2019
    Containerships добавит Швецию
    С апреля этого года Containerships включает в ротацию одного из своих short sea сервисов шведский порт Хальмстад. По […]
    ContainershipsКонтейнерная линияКонтейнерные перевозкиСервис
    0
    17.04.2019
    Zim присоединился к блокчейну Maersk и IBM
    http://seanews.ru/2018/08/13/bolee-90-uchastnikov-blokchejn-platformy/
    IBMITMaerskZim
    0
    18.04.2019
    Контейнерный поезд Петербург – Владивосток
    Планируют запустить FESCO и «Терминал Морской Рыбный Порт»
    FESCO ВладивостокЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозки
    0
    24.04.2019
    Линии вошли в цифровую ассоциацию
    CMA CGM, A.P.Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и ONE учредили Цифровую ассоциацию контейнерных перевозчиков – Digital Container Shipping Association (DCSA). […]
    ITИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии
    0
    22.01.2019
    Вьетнамский груз «РЖД Логистики»
    АО «РЖД Логистика» провело первую отправку во Вьетнам продукции одного из крупнейших производителей геосинтетики на территории СНГ – […]
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД Логистика
    0
    17.01.2019
    Все сервисы OCEAN Alliance
    Члены OCEAN Alliance, куда входят COSCO Container Lines, CMA CGM, Evergreen Line и Orient Overseas Container Line, подписали […]
    CMA CGMCOSCOEvergreenOCEAN Alliance
    0
    28.05.2019
    Маерск закупает «умные» контейнеры
    A.P. Moller – Maersk присоединяется к CMA CGM и Mediterranean Shipping Company в качестве ключевого акционера и клиента […]
    MaerskTraxensТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.08.2019 Транзитный сервис Азия – Европа через Россию
    07.08.2019 Железнодорожные контейнеры
    06.08.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    06.08.2019 Все порты Финляндии
    05.08.2019 COSCO закрыл сделку по новым активам
    05.08.2019 ONE открыл депо в Роттердаме
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД