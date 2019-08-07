Транзитный сервис Азия – Европа через Россию

Maersk и «Модуль» запустили транзитный контейнерный сервис из Азии в Европу через терминалы Global Ports на Дальнем Востоке и на Балтике. Как сообщают партнеры по проекту, первая партия грузов в рамках нового сервиса прибыла в ЕС 7 августа. В ее составе было двадцать девять транзитных 40-футовых контейнеров с электроникой и комплектующими.

Контейнеры из Кореи и Японии были доставлены Maersk на судне «Scio Sky» на ВСК, оттуда они были отправлены в составе ускоренного контейнерного поезда по Транссибу на другой терминал Global Ports – «Петролеспорт». Время доставки от ВСК до ПЛП составило 9 дней, на «Петролеспорт» поезд пришел 4 августа. Далее партия была перевезена судами Maersk в Гданьск. Общее транзитное время составило 18 дней – вдвое быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал.

В рамках совместного проекта Maersk организует сквозную перевозку между Азией и Европой, терминалы Global Ports – перевалку в российских портах, «Модуль» обеспечивает железнодорожную доставку и таможенное оформление грузов.

Как рассказали SeaNews в российском офисе Maersk, на еженедельные отправки предполагается выйти до конца этого года. На маршруте будут действовать сквозные ставки для разных пар портов в Азии и Европе.

«Маршрут, который мы открыли сегодня, является новым словом в трансконтинентальном транзите контейнеров. Впервые контейнеры из Азии достигли получателей в Европе за столь короткое время, использовав ключевые преимущества российских портов, железнодорожной сети РЖД и линейной сети Maersk. Мы рассчитываем, что этот новый путь откроет беспрецедентные возможности для развития торговли между Азией и Европой через территорию России и будет высоко оценен нашими зарубежными клиентами», – сказал руководитель Maersk Eastern Europe Жолт Катона.

«Мы постоянно работаем над повышением качества транспортного обслуживания на основе применения прогрессивных технологий перевозок и рады сообщить, что совместно с Российскими железными дорогами успешно протестировали принципиально новую логистическую услугу – ускоренный закольцованный контейнерный сервис, благодаря которому европейские грузы будут попадать в Азию, а азиатские – в Европу, оперативно и без барьеров», – отметил генеральный директор компании «Модуль» Александр Альтшуллер.

«Точкой входа нового транзитного сервиса в Россию стал контейнерный терминал «Восточной стивидорной компании» на Дальнем Востоке, точкой выхода – «Петролеспорт» в Санкт-Петербурге. Внедрение единого стандарта качества сервиса на базе технологических мощностей входящих в Global Ports терминалов обеспечило условия для создания нашими партнерами нового глобального маршрута транспортировки, – подчеркнул генеральный директор Global Ports Владимир Бычков. – Подобные логистические проекты позволяют не только сократить время и стоимость доставки грузов в интересах грузовладельцев и потребителей, но и создать условия для развития транзитного потенциала России и ее интеграции в международные транспортные потоки».

Сквозная перевозка предлагается зарубежным клиентам компанией Maersk. Новый сервис будет включен в стандартную глобальную сеть линии под кодом «Азия-Европа-19» (АЕ-19) и станет доступен для ее компании во всем мире.

Сервис обеспечивает надежную и ускоренную доставку международных грузов по устойчивому расписанию через территорию России, что представляет интерес для грузоотправителей из стран Азии, прежде всего не имеющих сухопутной границы с РФ, таких как Корея, Япония, страны ЮВА, отмечают в компании. Новый маршрут позволит значительно сократить транзитное время и обеспечит ритмичность поставок в страны Северной Европы. Предполагается, что сервис будет востребован для доставки самых разнообразных грузов, требовательных к скорости и качеству доставки.

Фото: Global Ports