Все порты Финляндии

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первого полугодия этого года составил 817,8 тыс. TEU. Это на 0,4% меньше аналогичного показателя 2018 года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за 6 месяцев 2019 года обработала 344,5 тыс. TEU, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Хельсинки также нарастил контейнерооборот на 1,1%, до 263,3 тыс. TEU. Третий по контейнерообороту в Финляндии порт – Раума – за отчетный период перевалил порядка 132 тыс. TEU, что на 3% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года.

Через причалы Ханко за январь-июнь прошло порядка 30,5 тыс. TEU — на 0,7% меньше контейнеров, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу значительно упал на 28,5% до 17,6 тыс. TEU.

Кеми, Торнио и Вааса в январе-июне отчетного года увеличили объемы перевалки контейнеров — на 41,1% (до 8,9 тыс. TEU), на 6,5% (до 7,6 тыс. TEU) и в 2,6 раза (до 140 TEU) соответственно. В то же время, Коккола и Пори сократили оборот на 26% (до 6,8 тыс. TEU) и на 97,1% (до 199 TEU) соответственно.

Порт Рахья по итогам 1 полугодия 2019 года перевалил 2,6 тыс. TEU (рост в 25,6 раза), Турку – 1,7 тыс. TEU (+14,8%), Уусикапунки — 976 TEU (-2,3%), Раахе — 266 TEU (рост в 2,9 раза) и Экерё – 26 TEU (рост в 26 раз).

Кроме этого по итогам 6 месяцев 2019 года перевалку контейнеров произвели порты Пиетарсаари (до 701 TEU), Эурайоки (до 8 TEU) и Марианхамина (до 1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года данные порты обработку контейнеров не осуществляли.