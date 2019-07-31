Первый сухогруз новой серии «Пола Харита»

2 августа на заводе «Красное Сормово» спустят на воду сухогруз «Пола Харита». Судно станет первым в новой серии из одиннадцати сухогрузных теплоходов проекта RSD59, которые будут построены для Государственной транспортной лизинговой компании. Согласно требованиям контракта, который «Красное Сормово» и ГТЛК подписали в марте этого года, подрядчик обязуется сдать три сухогруза до конца 2019 года и еще восемь – не позднее 30 ноября 2020 года. Ранее завод построил две серии сухогрузов этого проекта, в одной пять судов, в другой – четыре.

Технические характеристики проекта RSD59: