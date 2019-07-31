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Первый сухогруз новой серии «Пола Харита»
31.07.2019

Первый сухогруз новой серии «Пола Харита»

    • 2 августа на заводе «Красное Сормово» спустят на воду сухогруз «Пола Харита». Судно станет первым в новой серии из одиннадцати сухогрузных теплоходов проекта RSD59, которые будут построены для Государственной транспортной лизинговой компании. Согласно требованиям контракта, который «Красное Сормово» и ГТЛК подписали в марте этого года, подрядчик обязуется сдать три сухогруза до конца 2019 года и еще восемь – не позднее 30 ноября 2020 года. Ранее завод построил две серии сухогрузов этого проекта, в одной пять судов, в другой – четыре.

    Технические характеристики проекта RSD59:

    • самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса;
    • предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В»;
    • районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК;
    • основные характеристики: длина – 140,88 м, ширина – 16,98 м, высота борта – 6 м, дедвейт река/море – 5128/7535 т, объем грузовых трюмов – 11292 м, количество трюмов – 2, осадка река/море – 3,6/4,53 м, автономность, сутки – 20/12.

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