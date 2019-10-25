Из танкеров в сухогрузы

«Волжское пароходство» завершило конверсию трех танкеров проекта 05074Т типа «Волга-Флот» в многоцелевые сухогрузные суда. Модернизированные суда уже вышли в первые коммерческие рейсы – в настоящее время они выполняют перевозки металла из Череповца, сообщает пресс-служба АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Конверсированные сухогрузные суда дедвейтом 5,4 тыс. тонн также предназначены для перевозок генеральных и насыпных грузов, включая зерно, лес, гранулированную серу.

Переоборудование танкеров в многоцелевые сухогрузные суда было выполнено в этом году дочерним предприятием «Волжского пароходства» — АО «Борремфлот» (Нижегородская область).

Для «Волжского пароходства», отмечают в компании, этот проект имеет особое значение, поскольку освоение специфики конверсионных работ и опыт крупной модернизации собственного флота позволяют судоремонтным предприятиям компании выполнять аналогичные заказы, вырабатывая оптимальные условия для продления безопасной и рентабельной эксплуатации судов.