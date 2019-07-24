Фарватер реки Эльбы начали расширять и углублять

23 июля официально начались работы по дноуглублению и расширению фарватера реки Эльбы. На торжественной церемонии, посвященной этому событию, присутствовал COO Hapag-Lloyd AG Максимилиан Роткопф. «Корректировка фарватера Эльбы обеспечит гораздо лучшую связь между портом Гамбург и глобальными грузовыми потоками, – сказал он. – После окончания работ крупнейшие контейнеровозы мира смогут заходить в порт Гамбург практически без ограничений».

Администрация порта Гамбург и Гамбургское управление водных путей и судоходства инициировали проект по углублению фарватера Эльбы почти 17 лет назад. Проект не раз откладывали, в том числе и в связи с протестами экологов. Однако в 2018 году в проект внесли доработки, устраняющие экологические риски. В феврале 2019 года были заключены первые контракты на проведение работ, но и тогда проект был под угрозой срыва.

После дноуглубления и расширения фарватера реки Эльба с нынешних 300 м до 320 м в Гамбург смогут заходить суда с осадкой 14,5 м (сейчас 13,5 м), причем объем перевозимого груза может увеличиться на 1 800 TEU за один судозаход. Кроме того, движение судов по реке Эльбе будет возможно в двух направлениях, без существующих ограничений.

Фото: сайт MarineLink