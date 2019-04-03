Дноуглубление Эльбы откладывается

Работы по дноуглублению и расширению Эльбы могут быть отложены по меньшей мере на год из-за иска других участников тендера, которые не получили контракта. По информации WorldCargoNews, сначала две голландские дноуглубительные компании – Boskalis и Van Oord – обратились в Федеральное управление по делам картелей в Бонне, однако там нарушений в процедуре выбора подрядчика и заключения контракта не нашли.

Теперь одна из компаний – по предположению WorldCargoNews, это может быть Boskalis – обратилась в арбитражный суд Дюссельдорфа.

Напомним, в декабре прошлого года контракты на строительство двух подводных отвалов грунта в рамках проекта дноуглубления реки Эльбы получили консорциум Van den Herik и компания Heuvelmann Ibis, Leer. Дноуглубительные работы должны были начаться во втором квартале этого года.

Разрешения на расширение и углубление фарватера на Эльбе порт Гамбург ждал более 17 лет. Судебные разбирательства могут отсрочить реализацию проекта до середины 2020-х годов.