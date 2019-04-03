Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Дноуглубление Эльбы откладывается
03.04.2019

Дноуглубление Эльбы откладывается

    • Работы по дноуглублению и расширению Эльбы могут быть отложены по меньшей мере на год из-за иска других участников тендера, которые не получили контракта. По информации WorldCargoNews, сначала две голландские дноуглубительные компании – Boskalis и Van Oord – обратились в Федеральное управление по делам картелей в Бонне, однако там нарушений в процедуре выбора подрядчика и заключения контракта не нашли.

    Теперь одна из компаний – по предположению WorldCargoNews, это может быть Boskalis – обратилась в арбитражный суд Дюссельдорфа.

    Напомним, в декабре прошлого года контракты на строительство двух подводных отвалов грунта в рамках проекта дноуглубления реки Эльбы получили консорциум Van den Herik и компания Heuvelmann Ibis, Leer. Дноуглубительные работы должны были начаться во втором квартале этого года.

    Разрешения на расширение и углубление фарватера на Эльбе порт Гамбург ждал более 17 лет. Судебные разбирательства могут отсрочить реализацию проекта до середины 2020-х годов.

    130

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2019
    HHLA модернизировала жд терминал
    И планирует инвестиции в развитие терминальных мощностей и интермодальных перевозок
    HHLAГамбургЖ/д перевозкиИнвестпроект
    0
    30.01.2019
    Порт Роттердам назначил представителя в Гамбурге
    Представителем порта Роттердам в порту Гамбург назначен Михил Мессарт. Он голландец, в Гамбурге живет уже 20 лет. По […]
    ГамбургНазначенияПредставительствоРоттердам
    0
    28.03.2019
    «Звезда» начинает дноуглубительные работы
    Для спуска на воду построенных на верфи судов
    Дальний ВостокДноуглублениеЗвездаПриморский край
    0
    19.02.2019
    Гамбург снизил оборот
    И контейнерооборот – но незначительно
    2018ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    14.01.2019
    Первый транзитный поезд «Евросиба» через Гродеково
    По маршруту Гамбург – Чжэнчжоу
    ГамбургГродековоЕвросибКитай
    0
    03.04.2019
    Дноуглубление на «Звезде» будут проводить китайцы
    Получено разрешение на каботаж судов под иностранным флагом
    ДноуглублениеЗвездаКаботажКитай
    0
    12.02.2019
    Первые контракты на расширение фарватера Эльбы
    Подписаны первые контракты на расширение и дноуглубление реки Эльбы. Консорциум Van den Herik получил контракт на строительство первого […]
    ГерманияДноуглублениеКонтракт
    4
    12.03.2019
    Патент остается у DSME
    На технологию повторного сжижения СПГ
    DSMEСПГСудТехнологии
    0
    29.01.2019
    Гибридные автоконтейнеровозы в порту Гамбург
    HHLA в порту Гамбург ввела в эксплуатацию первые автоконтейнеровозы, оснащенные экологичными гибридными двигателями. Два портальных контейнеровоза будут перевозить […]
    HHLAKonecranesГамбургОборудование
    0
    14.01.2019
    ФАС проиграла НМТП в Верховном суде
    Президиум Верховного суда РФ признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы об изъятии у порта в бюджет 9,7 млрд […]
    Новороссийский морской торговый портСудТарифыФАС
    0
    28.03.2019
    На Samsung Heavy Industries подали в суд
    Petrobras America, дочерняя компания бразильской государственной нефтяной Petroleo Brasileiro, подала иск против Samsung Heavy Industries (SHI), требуя возмещения […]
    PetrobrasSamsung Heavy IndustriesСуд
    0
    12.02.2019
    Крупнейший СПГ-бункеровщик получил имя
    В порту Гамбург прошла официальная церемония имянаречения крупнейшего в мире СПГ-бункровщика «Kairos», принадлежащего Babcock Schulte Energy. «Kairos» вместимостью […]
    БункеровщикГамбургИмянаречениеСПГ
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.04.2019 Eurogate снизил прибыль
    03.04.2019 FESCO о служебном расследовании
    02.04.2019 MSC получает контроль над хабом
    01.04.2019 Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск
    01.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    29.03.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД