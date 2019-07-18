Для промерных работ на СМП нужны еще 800 млн рублей

Госкорпорация «Росатом» и Минтранс России совместно обратились с просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей на трассах СМП, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как пояснил Вячеслав Рукша в ходе заседания проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, главная задача – ежегодно проводить промеры в объёме 55 тыс. приведённых километров. В 2019 году за счёт субсидий будет выполнено около 20 тыс. км, дополнительно за счёт средств «Росатома» будут увеличены площадные промеры пролива Санникова. В 2020 году, по оценке руководителя федерального проекта СМП, необходимо ещё более 800 млн рублей к уже утверждённым 400 млн рублей. Это позволит выполнить необходимые объёмы промеров для обеспечения безопасности мореплавания при растущей интенсивности судоходства крупнотоннажных судов с большой осадкой. Заместитель министра транспорта – глава Росморречфлота Юрий Цветков добавил, что прокладка высокоширотных маршрутов – одно из важных условий развития транзитного потенциала СМП на перспективу, когда на трассе появятся ледоколы серии «Лидер», способные обеспечить в восточной Арктике круглогодичную навигацию при коммерческих скоростях.