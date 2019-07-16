Канатная дорога свяжет Россию и Китай

Правительство Амурской области и группа компаний «РЕГИОН» объявляют о начале строительных работ по возведению канатной дороги, которая соединит Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику. Официальный старт работ по строительству канатной дороги между Россией и Китаем будет дан 18 июля Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 6 минут. Межправительственное соглашение о сооружении канатной дороги между двумя государствами было подписано в 2015 году. Фактическая реализация проекта началась в конце 2018 года, когда новым инвестором строительства с российской стороны стала ГК «РЕГИОН».

Объем инвестицийГК «Регион» в строительство канатной дороги через Амур составит более 3,5 млрд рублей. Основная часть – это стоимость возведения четырехэтажной терминальной станции с культурными, развлекательными и бизнес-площадками.

Согласно проектной мощности, канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (сегодня интервал отправления теплоходов составляет 60 минут). Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек. Проект включит в себя канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию на площади 4,9 га. Архитектурная концепция объекта разработана голландским проектным бюро UNStudio, одним из лучших архитектурных бюро мира (более 20 лет опыта и более 70 проектов в Азии, Европе и США). Терминальная станция площадью 20 кв. тыс. м включит залы пункта пропуска (3,5 кв.тыс.), торговые площади. Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года.

«Проект канатной дороги уникален и амбициозен. В мире нет государств, которые бы соединяла через реку канатная дорога. Канатная дорога, которая свяжет Благовещенск на российском берегу и Хэйхэ на китайском, станет новым символом укрепления наших приграничных отношений», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.