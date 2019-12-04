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Контейнерный сервис Гайдамак – Силикатная
04.12.2019

Контейнерный сервис Гайдамак – Силикатная


    • «ЛОРУС Эс Си Эм» запустил очередной ускоренный контейнерный поезд с регулярным расписанием по новому маршруту от станции Гайдамак (Владивосток) до станции Силикатная (Московская область). Услуга обеспечит срочную перевозку импортных грузов из Юго-Восточной Азии в Центральный Федеральный округ в осенне-зимний период высоких нагрузок на рынке транспортно-логистических услуг.

    Как рассказали SeaNews в компании, прибывшие морским путем во Владивосток контейнеры в соответствии с регулярным фиксированным расписанием отправляются на железнодорожных платформах со станции Гайдамак и в течение 12 суток прибывают в Московскую область на железнодорожную станцию Силикатная, откуда осуществляется их доставка автотранспортом на склады заказчиков. Таможенное оформление может проводиться как при отправке из Владивостока, так по станции прибытия.

    Услуга особенно востребована теми заказчиками транспортно-логистических услуг, которые ищут новые устойчивые маршруты поставок в периоды высоких нагрузок, а также предпочитают осуществлять таможенное оформление на таможенных постах Центрального региона.

    «Печально» известный российским логистам Китайский новый год встречают в КНР в этот раз не в феврале, как обычно, а в январе 2020 года. Ажиотаж, спешка, стремление успеть вывезти товары из Китая до наступления продолжительных новогодних каникул «сместились» в этом году с декабря на ноябрь и даже октябрь. Так что цепи поставок российских импортеров уже с середины осени начали испытывать возрастающую нагрузку. Мы оперативно отреагировали на запрос рынка и открыли новый маршрут – без задержек, переносов и отмен отправок контейнеров», – прокомментировала новость коммерческий директор «ЛОРУС Эс Си Эм» Галина Гельфанд.


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