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60 млн евро на сеть парковок для большегрузов
31.10.2019

60 млн евро на сеть парковок для большегрузов


    • Еврокомиссия выделяет 60 млн евро на безопасность и развитие сети парковок для большегрузов и зон отдыха для водителей, сообщает пресс-служба Международного союза автомобильного транспорта (IRU). Приоритетным для инвестиций должен стать проект, предусматривающий строительство новых площадок для большегрузов через каждые 100 км вдоль сети основных дорог и модернизацию систем безопасности, охраны и обслуживания зон отдыха.

    В IRU отмечают, что в настоящее время в странах Евросоюза общее число парковок для большегрузов и зон отдыха составляет порядка 300 тыс., при этом дефицит площадок для ночной парковки и регулярного отдыха оценивается в 100 тыс. Всего лишь 7 тыс. из существующих в Евросоюзе парковок, которые прошли независимую проверку, сертифицированы (это порядка 3%) и имеют маркировку «безопасно». Почти 90% опрошенных водителей и операторов заявляют о том, что парковок и зон отдыха не хватает.

    По данным IRU, 20 млн евро из общего финансирования проекта Еврокомиссия выделит в рамках проекта Connecting Europe Facility, 40 млн – по программе Cohesion». Всего же на поддержку европейской транспортной инфраструктуры Еврокомиссия закладывает 1,4 млрд евро.


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