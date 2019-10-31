60 млн евро на сеть парковок для большегрузов

Еврокомиссия выделяет 60 млн евро на безопасность и развитие сети парковок для большегрузов и зон отдыха для водителей, сообщает пресс-служба Международного союза автомобильного транспорта (IRU). Приоритетным для инвестиций должен стать проект, предусматривающий строительство новых площадок для большегрузов через каждые 100 км вдоль сети основных дорог и модернизацию систем безопасности, охраны и обслуживания зон отдыха.

В IRU отмечают, что в настоящее время в странах Евросоюза общее число парковок для большегрузов и зон отдыха составляет порядка 300 тыс., при этом дефицит площадок для ночной парковки и регулярного отдыха оценивается в 100 тыс. Всего лишь 7 тыс. из существующих в Евросоюзе парковок, которые прошли независимую проверку, сертифицированы (это порядка 3%) и имеют маркировку «безопасно». Почти 90% опрошенных водителей и операторов заявляют о том, что парковок и зон отдыха не хватает.

По данным IRU, 20 млн евро из общего финансирования проекта Еврокомиссия выделит в рамках проекта Connecting Europe Facility, 40 млн – по программе Cohesion». Всего же на поддержку европейской транспортной инфраструктуры Еврокомиссия закладывает 1,4 млрд евро.