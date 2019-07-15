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Экспорт минеральных удобрений
15.07.2019

Экспорт минеральных удобрений

    • По итогам 5 месяцев 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 5,2 млн тонн, что на 6,6% меньше аналогичного периода  2018 года. В то же время в стоимостном выражении их экспорт  вырос на 3,4%, до 1,1 млрд долларов.

    Смешанных удобрений вывезли  более 4,3 млн тонн. Это ниже уровня января-мая прошлого года на 14,2%. Доходы от экспорта смешанных удобрений также упали на 6,2% до 1,3 млрд долларов.

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 6,9% по сравнению с показателем 5 месяцев 2018 года. За отчетный период 2019 года их было отгружено более  3,1 млн тонн. В денежном выражении их экспорт значительно вырос на 32,5% до 802,3 млн долларов.

    В мае  этого года экспорт минеральных азотных удобрений составил 869,2 тыс.  тонн – на 33,1% меньше аналогичного месяца прошлого года и на 23,5% ниже уровня предыдущего месяца. Доходы от экспорт минеральных азотных удобрений составили 168,8 млн долларов (-29,5% к маю 2018 и -26,9% к апрелю 2019).

    Экспорт калийных удобрений по итогам мая составил 80,3 тыс. тонн, что на 8% меньше мая прошлого года, но на 17,7% больше уровня прошлого месяца. В денежном выражении их экспорт  вырос как маю 2018 года – на 18,4%, так и к апрелю 2019 года – на 24,4%, составив  212,3 млн долларов.

    В мае экспорт смешанных удобрений снизился. По сравнению с уровнем мая прошлого года их экспорт упал на 21,5%, относительно предыдущего месяца – на 30,6% (до 756,6 тыс. тонн). Доходы также снизились  – до 235,5 млн долларов (-17,9% к маю 2018 и -31% к апрелю 2019).


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