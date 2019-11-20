Экспорт черных металлов

Объем российского экспорта черных металлов по итогам 9 месяцев этого года составил 30,9 млн тонн – на 10,6% меньше аналогичного периода 2018 года. По данным ФТС, доходы от их экспорта также упали на 19,5%, до 14,2 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 10,9 млн тонн, что на 8% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 22,4% — до порядка 4,7 млрд долларов.

В сентябре этого года экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали составил 1,17 млн тонн – на 4,6% меньше сентябре 2018 года, но на 16,5% больше уровня августа 2019 года. Доходы от их экспорта снизились относительно сентября прошлого года на 23,5%, но увеличились на 15,2% относительно августа этого года (до 477,4 млн долларов).

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили с января по сентябрь 2019 года на 15,2% меньше, чем годом ранее, их объем составил 5,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 22,4% до 2,9 млрд долларов.

Объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам сентября составил 541,9 тыс. тонн (-22,4% к сентябрю 2018 и +4,9% к августу 2019). Доходы снизились и к сентябрю 2018 года (-30,7%) и к августу 2019 года (-1,3%), составив 291,3 млн долларов.

Снизились по итогам 9 месяцев текущего года объемы экспортируемого чугуна на 19,9% – до 3,4 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна также упали — на 26% до 1,2 млрд долларов.

В сентябре экспорт чугуна составил 399,5 тыс. тонн. Это на 41,7% меньше показателя сентября прошлого года и на 0,9% ниже уровня августа этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 133,5 млн долларов (-50,5% к сентябрю 2018 и +1,1% к августу 2019).

Ферросплавов за январь-сентябрь было вывезено 620,7 тыс. тонн (+5,1%) на сумму 960,1 млн долларов (-2,5%).

В отчетном месяце объемы экспортированных ферросплавов выросли к сентябрю 2018 года на 15,9% и к августу 2019 года – на 8,4%, до 65,6 тыс. тонн. При этом доходы от их экспорта сохранились на уровне сентября 2018 года (-0,2% к августу 2019) и составили 93,2 млн долларов.