Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
контейнерооборот российских портов в сентябре 2019
14.10.2019

Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 2,8%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 7,6%, транзитных и экспортных – на 29,2% и 3,1% соответственно. Каботажный контейнеропоток снизился на 10,8%.

    Иконка информация о ПОРТСТАТ

    ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ

    • помесячная динамика контейнеро/грузооборота порта или терминала в деталях
    • показатели деятельности любого стивидора
    • детали по импорту/экспорту/транзиту и каботажу груженых/порожних
    • исторические данные с 2015 года

    Все это доступно в статистическом онлайн сервисе ПОРТСТАТ

    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 209,6 тыс. TEU (+8,3%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В сентябре 2019 года они перевалили 148,6 тыс. TEU (-3,4%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8,5% до 49,1 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в сентябре этого года составил 13,1 тыс. TEU (-18,8%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 166 TEU, на 27,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    контейнерооборот портов РФ сентябрь 2019-01

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.08.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Июнь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокИюнь
    0
    16.07.2019
    Первый китайский ледокол
    Китайцы показали свой новый только что построенный ледокол «Xuelong 2». Хотя грамотнее, наверно, будет назвать его ледокольным судном. […]
    2019ВидеоКитайЛедоколы
    0
    23.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 21 2019
    На прошлой неделе на азовский рынок вышло больше сельскохозяйственных грузов. По данным судового брокера «Руфко», это дало некоторую […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    30.09.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2019
    На 39 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться. При этом на трейде Азия – […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    20.09.2019
    Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-июль этого года составил более 1,9 млн тонн – это на 6,3% […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    15.02.2019
    Безработные контейнеровозы
    По сравнению с прошлым годом вместимость безработного флота выросла втрое
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    23.01.2019
    Контейнерооборот Гданьска
    Итоги 2018 года
    2018ГданьскКонтейнерооборот
    0
    15.10.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам 8 месяцев этого года объем российского экспорта минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил порядка 9,1 […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    27.08.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Июнь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаИюньКонтейнерооборот
    0
    12.04.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 1 апреля флот безработных контейнеровозов продолжает сокращаться как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    09.09.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2019
    На 37 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. Наиболее существенное увеличение цен поизошло в Роттердаме […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    12.03.2019
    Контейнероборот китайских портов
    Итоги 2018 года
    Только для подписчиков
    2018КитайКонтейнерооборот
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.10.2019 Top 25 контейнерных линий
    14.10.2019 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%
    14.10.2019 Контейнерооборот лидеров
    14.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2019
    11.10.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД