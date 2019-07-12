Самый большой контейнеровоз в мире на видео

На видео ниже – самый большой на данный момент контейнеровоз в мире, «MSC Gulsun». В этот понедельник судно вышло в свой первый рейс из Тяньцзиня на северо-западную Европу.

По словам руководителя китайского представительства MSC, которого цитирует CCTV+, «MSC Gulsun» способен принять на борт 23 756 TEU. На самом деле, MSC дает на своем сайте другие параметры: вместимость 22 960 TEU, длина 384,5 м, ширина – 61,5 м. Да и с маршрутом китайские товарищи что-то явно загнули: если верить CCTV+, «MSC Gulsun» зайдет не только в Циндао, Шанхай и Роттердам, но и в Калининград. С осадкой 26 метров, заметьте. В общем, верить всему, что говорится, необязательно. А вот посмотреть – стоит.

Видео: CGTN