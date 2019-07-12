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Самый большой контейнеровоз в мире на видео
12.07.2019

Самый большой контейнеровоз в мире на видео

    • На видео ниже – самый большой на данный момент контейнеровоз в мире, «MSC Gulsun». В этот понедельник судно вышло в свой первый рейс из Тяньцзиня на северо-западную Европу.

    По словам руководителя китайского представительства MSC, которого цитирует CCTV+, «MSC Gulsun» способен принять на борт 23 756 TEU. На самом деле, MSC дает на своем сайте другие параметры: вместимость 22 960 TEU, длина 384,5 м, ширина – 61,5 м. Да и с маршрутом китайские товарищи что-то явно загнули: если верить CCTV+, «MSC Gulsun» зайдет не только в Циндао, Шанхай и Роттердам, но и в Калининград. С осадкой 26 метров, заметьте. В общем, верить всему, что говорится, необязательно. А вот посмотреть – стоит.

    Видео: CGTN


    • Комментарии: 1
    baltpil1
    12.07.2019, 14:38

    Почему же? Он как и другие аналогичные суда такого типа зайдет на рейд порта Калининград, после ПРР в Гданьске, для бункеровки!

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