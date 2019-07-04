Samsung Heavy Industries (SHI) сдал в эксплуатацию самый большой в мире контейнеровоз – «MSC Gülsün» вместимостью 23 тыс. TEU.

Судно имеет длину 400 м и является первым в мире контейнеровозом, который по ширине вмещает 24 ряда контейнеров, что увеличивает его вместимость на 1,5 тыс. TEU по сравнению с другими крупнейшими контейнеровозами. Ширина судна составляет 61,5 м. Это первый из серии 11 контейнеровозов-гигантов, заказанных MSC. Остальные суда буду сданы в эксплуатацию в течение ближайших 9 месяцев.

«MSC Gülsün» будет задействован на сервисе Silk/AE10 и в свой первый рейс отправится 8 июля из Тяньцзиня в Северную Европу.

Впервые отметка в 20 тыс. TEU вместимости была пройдена в 2017 году, и с тех пор эта планка была превышена неоднократно. Во втором квартале 2020 года HMM должен принять в эксплуатацию 12 контейнеровозов по 23 тыс. TEU.

Для сравнения, рекордсменом по вместимости 13 лет назад, в 2006 году, был контейнеровоз «Emma Maersk» вместимостью 14,7 тыс. TEU. Его длина всего на 3 метра меньше, чем у «MSC Gülsün», и судно имеет 21 поперечный ряд контейнеров. «Параметры более или менее одинаковы, но «MSC Gülsün» во время каждого рейса будет проводить в порту на 4 дня больше, чем «Emma Maersk»», – говорят эксперты.