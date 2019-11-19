MSC подтвердила назначение С.Тофта

Mediterranean Shipping Company официально объявила о назначении Сорена Тофта, на прошлой неделе покинувшего Maersk, своим Chief Executive Officer.

«MSC в восторге от того, что господин Тофт будет поддерживать семью Апонте у руля с тем, чтобы сохранить глобальное лидерство компании на долгие годы. Он будет подчиняться непосредственно Диего Апонте, президенту группы, и Джанлуиджи Апонте, основателю и председателю совета директоров группы», – говорится в сообщении MSC.

С.Тофт будет базироваться в Женеве, куда переедет вместе с семьей. О дате, с которой он приступит к исполнению своих обязанностей, будет объявлено дополнительно.

Последние 25 лет С.Тофт проработал в Maersk, в том числе с 2014 года – в должности Chief Operating Officer.