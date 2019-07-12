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Камчатка и Поморье стали ближе
12.07.2019

Камчатка и Поморье стали ближе

    • Губернаторы Архангельской области и Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон в разных сферах деятельности, но отдельная статья соглашения посвящена вопросам сотрудничества в развитии рыбопромышленной отрасли, организации грузоперевозок, в том числе – рыбной продукции, по Северному морскому пути.

    По информации пресс-службы правительства Архангельской области, начало сотрудничеству в этой сфере было положено несколько лет назад. Последние два года в Архангельск по Северному морскому пути приходят суда компании «Доброфлот», которые доставляют в столицу Поморья выловленную на Камчатке рыбу. В этом году также ожидается два судозахода.

    «Благодаря развитию Севморпути расстояние между Камчаткой и Архангельском сокращается. Соглашение открывает окно возможностей не только для наших предпринимателей, но и для деятелей культуры, науки, для тех, кто занимается туризмом, другими важными направлениями деятельности», – прокомментировал подписание соглашения губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

    «Соглашения помогут продолжать и развивать начинания, которые сегодня уже реализуются. Для нас очень ценен опыт Архангельской области в деле создания рыбопромышленного кластера, который мы планируем перенять, – отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. – В рамках создания на Камчатке рыбопромышленного кластера мы видим три ключевые задачи. Первая – создание инфраструктурной базы. Того, что есть сейчас, мало. Нам нужны холодильные мощности, терминалы по перевалке грузов, портовые сооружения. Вторая задача – судоремонт и судостроение. Я с полной уверенностью могу сказать – на Камчатке нужно создавать судоремонтную и судостроительную базу с адекватным соотношением «цена-качество». Модернизация и строительство среднетоннажных и малотоннажных судов крайне востребованы. Для примера – на Камчатке численность зарегистрированного рыбопромыслового флота превышает 600 единиц. Не менее важно обслуживание: стоянка, бункеровка, межсезонный отстой – вот что позволит по максимуму использовать возможности территории. Кроме того, это позволит решить не только отраслевую, но и социальную задачу. Я говорю о создании рабочих мест, трудоустройстве специалистов и при этом – гарантированном результате для владельцев рыбопромысловых судов», – сказал В.Илюхин.

    Третьей неотъемлемой составляющей системного подхода, по словам губернатора, является привлечение якорных инвесторов, заинтересованных в качественной продукции камчатских рыбаков, во внедрении новых технологий, в развитии логистической системы.  Организующую роль в создании рыбопромышленного кластера камчастике власти видят государственном участии: как на краевом, так и на федеральном уровне. В.Илюхин поручил профильным ведомствам Правительства Камчатского края, курирующим рыбопромышленный комплекс и логистику в субъекте, создать проектный офис для формирования на территории Камчатки рыбопромышленного кластера.


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