Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам 5 месяцев текущего года экспортировала порядка 9,5 млн тонн пшеницы и меслина, что 44,2% ниже аналогичного уровня 2018 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также упал – на 32,1% до 2,12 млрд долларов.

По итогам 5 месяцев этого года объемы импорта пшеницы сократились на 30,2% – до 87,2 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился на 15,9% до 26 тыс. тонн. Поставки ячменя в январе-мае этого года составили 4,2 тыс. тонн, что на 6,7% ниже показателя прошлого года.

В денежном выражении импорт пшеницы и ячменя увеличился на 17,8% и в 2 раза, составив 20,5 млн долларов и 1,6 млн долларов соответственно. В то же время стоимость поставок кукурузы в РФ уменьшились на 23,2% до 92 млн долларов.

В мае Россия вывезла за рубеж около 1 млн тонн пшеницы и меслина – меньше относительно мая прошлого года на 75,3% и ниже уровня предыдущего месяца­ на 47,7%. Доходы от экспорта пшеницы также снижаются. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 220,7 млн долларов (-71,3% к маю 2018 и -49,1% к апрелю 2019 года).

В мае импорт пшеницы снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 60,5%, а по сравнению с прошлым месяцем – на 18,5%, составив 14,5 тыс. тонн. Объемы импортной кукурузы также уменьшились – на 78,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 71,9% относительно предыдущего месяца – до 0,9 тыс. тонн. Ячменя в мае в Россию ввели 400 тонн – на 66,7% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года (-33,3% к апрелю 2019 года).

В стоимостном выражении импорт пшеницы в мае составил 3,6 млн долларов, что на 28% меньше аналогичного уровня прошлого года. Стоимость поставок пшеницы в РФ по сравнению с предыдущим месяцем также упала – на 7,7%. В денежном выражении импорт кукурузы составил 1,2 млн долларов – на 86,7% меньше уровня мая прошлого года и на 86,8% ниже показателя апреля этого года. Импорт ячменя в стоимостном выражении составил 100 тыс. долларов – ровно наполовину меньше показателя прошлого года (-66,7% к апрелю 2019 года).