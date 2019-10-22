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Экспорт черных металлов
22.10.2019

Экспорт черных металлов


    • По итогам 8 месяцев 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 9% и составил 28,1 млн тонн. По данным ФТС, в стоимостном выражении их экспорт также снизился на 18,1% – до 12,8 млрд долларов.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено порядка 9,8 млн тонн. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 22,4% — до 4,2 млрд долларов.

    В августе этого года по экспорту полуфабрикатов из железа и нелегированной стали наблюдается снижение  и к августу 2018 года (-15,3%) и к июлю 2019 года(-14,6%), до чуть более 1 млн тонн. Доходы от их экспорта снизились относительно августа прошлого года на 32% и к июлю этого года – на 15,7% (до 414,4 млн долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-августе 2019 года на 14,3% меньше, чем годом ранее, их объем составил 4,7 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 21,3% до 2,6 млрд долларов.

    Объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам августа составил 516,1 тыс. тонн (-23,8% к августу 2018 и -27,8% к июлю 2019). Доходы снизились и к августу 2018 года (-29,5%), и к июлю 2019 года (-24,2%) до 295,2 млн долларов.

    Объем экспорта чугуна за 8 месяцев этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,7% и составил 3 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна сократились — на 21,1% до порядка 1 млрд долларов.

    В августе экспорт чугуна составил 403,2 тыс. тонн. Это на 83,7% выше уровня августа прошлого года и на 84,4% больше показателя июля этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 132,1 млн долларов (+51,3% к августу 2018 и +78,3% к июлю 2019)

    Ферросплавов за январь-август было вывезено 555,2 тыс. тонн (+3,9%) на сумму 866,9 млн долларов (-2,8%).

    В отчетном месяце объемы экспортированных ферросплавов сократились к августу 2018 года на 5,2% и на 18,5% к июлю 2019 года до 60,5 тыс. тонн. Доходы от их экспорта также упали к августу 2018 года на 6,1% и на 14,8% к июлю 2019 года – до 93,4 млн долларов.


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