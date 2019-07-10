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Экспорт угля и кокса
10.07.2019

Экспорт угля и кокса

    • Объем российского экспорта каменного угля за 5 месяцев этого года увеличился на 9,6% и составил почти 85 млн тонн.
    В стоимостном выражении экспорт каменного угля увеличился на 14,9%, до 7,2 млрд долларов.

    По данным ФТС, кокса и полукокса за отчетный период текущего года вывезли 1,29 млн тонн – на 3,3% больше, чем годом ранее.
    Доходы от экспорта кокса и полукокса по итогам 5 месяцев 2019 года, выросли всего на 0,4% и составили порядка 322,3 млн долларов.

    В мае этого года было вывезено порядка 16,2 млн тонн угля, что на 7,8% меньше аналогичного месяца прошлого года, но на 6,7% больше предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля сократился по сравнению с маем 2018 года на 8,5% – до 1,3 млрд долларов (+7,6% к апрелю 2019г.).

    Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 201,6 тыс. тонн – это на 7,1% ниже уровня мая прошлого года и на 34,8% меньше, чем за апрель этого года. Доходы упали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,2% (-36,8% к уровню предыдущего месяца) – до 50,7 млн долларов.


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