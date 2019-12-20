Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 50, 2019
20.12.2019

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 50, 2019


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.06.2019
    Экспорт черных металлов
    По данным ФТС, по итогам января-апреля 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом […]
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    09.10.2019
    Импорт и экспорт Китая
    По данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 8 месяцев 2019 года составил более 2,954 […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    28.08.2019
    Контейнерооборот Южной Африки
    Итоги H1 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮАР
    0
    11.09.2019
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам 8 месяцев 2019 года составил порядка 21,8 млрд долларов. […]
    2019Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    08.07.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2019
    На 28 неделе года стоимость мазута в большинстве исследуемых портов снизилась. Газойль подешевел во всех исследуемых портах. Так, […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    29.10.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Сентябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    22.04.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2019
    На 17 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. Так, в […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    08.07.2019
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 5 месяцев 2019 года составил 69,8  млн TEU. Это на 1,7% […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    05.06.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам 5 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    07.10.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 41 неделя 2019
    На 41 неделе года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах продолжили свое снижение. Наиболее существенное падение […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    27.06.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-апреле 2019 года, по данным ФТС России, составил 22,4 млн пар, на 2,3% […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    06.11.2019
    Грузооборот Сайменского канала
    По итогам 10 месяцев 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 828,2 тыс. тонн различных грузов, что на […]
    2019ГрузооборотСайменский каналсудооборот
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    20.12.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.12.2019 Тягачи для ВСК
    18.12.2019 Контейнерооборот портов Малайзии
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ