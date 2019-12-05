Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 3,4%, составив 281,4 млн тонн.

По данным РЖД, на уголь приходится более половина (50,6%) всего экспортного грузопотока РЖД. При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля на 8,8%, в том числе в адрес портов Юга он превысил 35,8% (до 13,3 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада выросла на 4,3% (до 49,7 млн тонн), Дальнего Востока – на 8% (до 79,5 млн тонн).

Также в структуре экспортного грузопотока на нефть приходится 26,6%, на черные металлы – 7%, на удобрения – 6,9%.

За 11 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 119,5 млн тонн (+3,3% к уровню 11 мес. 2018 года), в порты Юга – 68,2 млн тонн (-0,4%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 93,7 млн тонн, что на 6,4% больше показателя января-октября 2018 года.

В ноябре этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 27 млн тонн. Это на 3,4% больше предыдущего месяца.