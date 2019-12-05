Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Жд экспорт через порты
05.12.2019

Жд экспорт через порты


    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 3,4%, составив 281,4 млн тонн.        

    По данным РЖД, на уголь приходится более половина (50,6%) всего экспортного грузопотока РЖД. При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля на 8,8%, в том числе в адрес портов Юга он превысил 35,8% (до 13,3 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада выросла на 4,3% (до 49,7 млн тонн), Дальнего Востока – на 8% (до 79,5 млн тонн).

    Также в структуре экспортного грузопотока на нефть приходится 26,6%, на черные металлы – 7%, на удобрения – 6,9%.

    За 11 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 119,5 млн тонн (+3,3% к уровню 11 мес. 2018 года), в порты Юга – 68,2 млн тонн (-0,4%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 93,7 млн тонн, что на 6,4% больше показателя января-октября 2018 года.                    

    В ноябре этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 27 млн тонн. Это на 3,4% больше предыдущего месяца.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.04.2019
    Про единое европейское морское окно
    Транспортный комиссар Евросоюза Виолета Булц сообщила, что Европарламент на своем пленарном заседании 18 апреля одобрил инициативу по созданию […]
    ЕвросоюзЕдиное окноЗаконодательствоМорские перевозки
    1
    23.10.2019
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту
    9 месяцев 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПортыРейтинг
    0
    25.09.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Июль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаИюльКонтейнерооборот
    0
    24.04.2019
    Россия снижает экспорт зерна
    И импорт
    2019ЗерноИмпортСтатистика таможни
    0
    13.05.2019
    Автомобильный рынок не в форме
    По итогам 4 месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили более […]
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0
    15.03.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    По итогам первых двух месяцев этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 2,76 млн TEU. Это на 15,2% […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    1
    20.05.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам первых трех месяцев 2018 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 3,2 млн тонн, что на […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    26.07.2019
    М.Акимов переизбран председателем совета директоров ОАО «РЖД»
    Председателем совета директоров ОАО «РЖД» переизбран заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Единогласное решение было принято вчера, 25 […]
    НазначенияРЖДСовет директоров
    0
    15.08.2019
    Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 6 месяцев текущего года составил 54,5 тыс. единиц – это на 26,5% […]
    2019АвтоимпортАвтоэкспорт
    0
    27.03.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокПОРТСТАТ
    0
    13.05.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 29 апреля флот безработных контейнеровозов сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    17.10.2019
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам трех кварталов 2019 года составил 24,7 млрд долларов. Как […]
    2019Балтийская таможняВнешняя торговля
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.12.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    04.12.2019 Все порты Финляндии
    04.12.2019 Железнодорожные контейнеры
    02.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2019
    29.11.2019 Контейнерооборот портов Мексики
    28.11.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ