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контейнерооборот портов РФ
20.11.2019

Контейнерооборот российских портов в октябре 2019 увеличился на 4,9%


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в октябре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 4,9%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 7,2%, транзитных и экспортных – на 22,2% и 4,4% соответственно. Каботажный контейнеропоток снизился на 1,6%.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 211,3 тыс. TEU (+3%).

    На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В октябре 2019 года они перевалили 161,1 тыс. TEU (+4,6%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 23,1% до 64,5 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в октябре этого года составил 14,7 тыс. TEU (-22,4%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 116 TEU, на 84,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

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    контейнерооборот российских портов

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