Контейнерооборот российских портов в октябре 2019 увеличился на 4,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в октябре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 4,9%.
При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 7,2%, транзитных и экспортных – на 22,2% и 4,4% соответственно. Каботажный контейнеропоток снизился на 1,6%.
Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 211,3 тыс. TEU (+3%).
На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В октябре 2019 года они перевалили 161,1 тыс. TEU (+4,6%).
Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 23,1% до 64,5 тыс. TEU.
Контейнерооборот портов Арктического бассейна в октябре этого года составил 14,7 тыс. TEU (-22,4%).
Порты Каспийского бассейна обработали 116 TEU, на 84,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Подробности – в инфографике ниже.
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