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Автоэкспорт и автоимпорт
18.10.2019

Автоэкспорт и автоимпорт


    • Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 8 месяцев текущего года составил 73,4 тыс. единиц – это на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении сохранился на уровне показателя января-августа 2018 года и составил 8,4 тыс. единиц.

    В стоимостном выражении за 8 месяцев этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 1,1 млрд долларов, что на 32,8% выше аналогичного уровня прошлого года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 14,2%, до 218,5 млн долларов.

    В августе экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 28,9% (-11% к июлю 2019 года), составив 8,9 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в августе составил 133 млн долларов (+46,5% к августу 2018 года и -13,7% к июлю 2019 года).

    Экспорт грузовых автомобилей по итогам отчетного месяца этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 15,4%, но сохранился на уровне предыдущего месяца, составив 1,1 тыс. единиц. В то же время доходы от экспорта грузовых автомобилей упали по сравнению с августом прошлого года на 14,3% и относительно июля этого года – на 12,2%, до 29,4 млн долларов.

    По итогам 8 месяцев этого года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, в январе-августе по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали на 5,7% больше, чем годом ранее, – 196,7 тыс. единиц. Грузовых автомобилей ввезли на 18,5% больше, чем за 8 месяцев 2018 года, их количество составило 18,6 тыс. единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 13,3% до 5,2 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 1,3 млрд долларов – это на 0,6% меньше показателя 8 месяцев 2018 года.

    В августе импорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 7,6% (-7,3% к июлю 2019 года), составив 25,5 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт в августе составил 650,4 млн долларов (+16,7% к августу 2018 и -10,2% к июлю 2019 года).

    Импорт грузовых автомобилей по итогам августа этого года составил 2,4 тыс. единиц – это на 7,7% меньше показателя августа прошлого года и на 4% ниже уровня июля текущего года. В стоимостном выражении импорт в августе составил 124 млн долларов (-17,3% к августу 2018 и -15,9% к июлю 2019 года).


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