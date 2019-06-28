Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Открыта линия на порт Кавказ из Турции
28.06.2019

Открыта линия на порт Кавказ из Турции

    • На этой неделе турецкое судно с плодоовощным грузом прибыло к причалу №4 пирса автопассажирской паромной переправы морского порта Кавказ. По информации ФГУП «Росморпорт», это пробный рейс на линии «Турция – порт Кавказ», который позволит наметить план мероприятий по обеспечению работы на постоянной между Турцией и Россией. 

    25 июня этого года на совещании по вопросу открытия линии с целью увеличения грузооборота в морском порту Кавказ «Росморпорт» проинформировал присутствующих о текущем состоянии портовой инфраструктуры и пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, о возможностях обработки судов в морском порту. Участники совещания подтвердили готовность перегрузочного комплекса к приему и обработке паромов. 

    Первым судном, доставивший скоропортящуюся продукцию, стал сухогруз «Лидер Амирал».
    По информации управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, на судне доставили нектарины, персики, черешня и абрикосы общим весом 355 тонн. Это первый в 2019 году случай ввоза в данный порт подкарантинной продукции. 

    Ранее причалы порта были задействованы под грузопассажирские перевозки, после проведения организационных мероприятий были созданы необходимые условия для проведения карантинного фитосанитарного контроля в соответствии с требованиями решения комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 №688.

     

    Фото: «Росморпорт»


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Декабрь 2018
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДекабрьПОРТСТАТ
    0
    20.05.2019
    НМТП нарастил оборот
    Консолидированный грузооборот компаний группы НМТП по итогам первого квартала этого года составил 35,9 млн тонн, это больше, чем […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    31.01.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018АрктикаГрузооборотНоябрь
    0
    31.01.2019
    Какой кофе мы пьем
    По данным Федеральной таможенной службы, за третий квартал 2018 года в Россию было ввезено почти 50 тыс. тонн […]
    2018ИмпортКофеПродукты питания
    0
    29.03.2019
    Грузооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 5,2%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в феврале 2019 года вырос в сравнении […]
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.02.2019
    Гамбург снизил оборот
    И контейнерооборот – но незначительно
    2018ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    12.04.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    06.05.2019
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам первого квартала 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили более 1,74 млрд тонн. По сравнению с […]
    2019АвтотранспортГрузооборотМорской транспорт
    0
    12.02.2019
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Декабрь 2018
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДекабрьПОРТСТАТ
    0
    30.04.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам января-февраля 2019 года ввоз мяса и рыбы на территорию России снизился, молочной продукции – вырос. Так, […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    28.03.2019
    Global Ports отчитался по деньгам
    Впервые за 5 лет рост EBITDA и самый низкий с 2014 года уровень долга
    2018Global PortsГрузооборотКонтейнерные перевозки
    0
    22.01.2019
    Киль сократил грузооборот
    Пассажирооборот увеличился
    2018ГрузооборотКиль
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.06.2019 В Марселе появился бульвар Жака Сааде
    27.06.2019 ОТЛК ЕРА выплатит 2 миллиарда дивидендов
    26.06.2019 Все порты Финляндии
    26.06.2019 H&M подписался на биотопливо
    25.06.2019 Maersk запускает онлайн букинг-сервис
    25.06.2019 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД