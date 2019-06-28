Открыта линия на порт Кавказ из Турции

На этой неделе турецкое судно с плодоовощным грузом прибыло к причалу №4 пирса автопассажирской паромной переправы морского порта Кавказ. По информации ФГУП «Росморпорт», это пробный рейс на линии «Турция – порт Кавказ», который позволит наметить план мероприятий по обеспечению работы на постоянной между Турцией и Россией.

25 июня этого года на совещании по вопросу открытия линии с целью увеличения грузооборота в морском порту Кавказ «Росморпорт» проинформировал присутствующих о текущем состоянии портовой инфраструктуры и пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, о возможностях обработки судов в морском порту. Участники совещания подтвердили готовность перегрузочного комплекса к приему и обработке паромов.

Первым судном, доставивший скоропортящуюся продукцию, стал сухогруз «Лидер Амирал».

По информации управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, на судне доставили нектарины, персики, черешня и абрикосы общим весом 355 тонн. Это первый в 2019 году случай ввоза в данный порт подкарантинной продукции.

Ранее причалы порта были задействованы под грузопассажирские перевозки, после проведения организационных мероприятий были созданы необходимые условия для проведения карантинного фитосанитарного контроля в соответствии с требованиями решения комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 №688.

Фото: «Росморпорт»