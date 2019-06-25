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AsstrA будет отслеживать грузы
25.06.2019

AsstrA будет отслеживать грузы

    • AsstrA будет отслеживать грузыAsstrA-Associated Traffic AG внедрила систему отслеживания грузов в режиме реального времени Track&Trace. Соглашение с французской Shippeo, специализирующейся на разработке решений по интеграции систем глобального позиционирования и контроля (GPS и Telematic) в единую базу, было подписано 29 мая.

    Track&Trace получает сигнал GPS-датчиков, встроенных в тягачи, от более 140 GPS-операторов из 20 стран мира. Данные о ходе перевозки аккумулируются в одном месте и доступны в режиме 24/7, информация обновляется в режиме реального времени. Использование Track&Trace позволяет заменить традиционную коммуникацию посредством телефона, мессенджеров и e-mail, что сокращает время на получение информации о статусе перевозки и местоположении транспортного средства.

    «Точный прогноз прибытия на погрузку, выгрузку и другие промежуточные пункты позволяет грузоотправителям и грузополучателям держать на контроле и предвосхищать изменения сроков перевозки, заблаговременно предупреждать клиентов о возможности изменения в погрузочно-разгрузочном плане и эффективно перестраивать работу в изменившихся обстоятельствах. Основываясь на достоверной информации, клиенты своевременно оптимизируют операции на производстве, в пунктах дистрибуции и на складах, – прокомментировал нововведение заместитель операционного директора по автомобильным перевозкам AsstrA-Associated Traffic AG Виталий Еременко. – Постепенно мы планируем покрыть все сектора перевозимых товаров и внедрить Track&Trace в железнодорожных и морских контейнерных перевозках».

    ИТ-система Shippeo интегрируется с логистической системой AsstrA – ОТМ (Oracle Transport Management), а также выбранными онлайн-платформами клиентов и кабинетом поставщика AsstrA. Приложение Track&Trace предоставляет данные о геолокации подвижного состава специалистам AsstrA, зарегистрированным клиентам и транспортным партнерам только в момент реализации перевозки.


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