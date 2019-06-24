Новый Совет директоров Global Ports

Акционеры Global Ports на своем годовом общем собрании, прошедшем 18 июня этого года в Лимассоле на Кипре, избрали Совет директоров компании в составе 11 человек. До этого в Совете директоров было 15 членов. Целью сокращения, пояснили SeaNews в группе, является повышение эффективности корпоративного управления.

В Совет директоров вошли президент First Quantum Group Шавкат Кары-Ниязов, Portfolio Manager APM Terminals по России и Прибалтике Могенс Петерсен и советник президента Группы «Дело» Александра Фоменко.

Из старого состава в новый совет директоров переизбраны Сергей Шишкарев, Мортен Энгельстофт, Антон Чертков, Инна Кузнецова, Бритта Далунде, Сорен Якобсен, Демос Катсис и Лампрос Пападопулос.

Голосования по кандидатурам Хачатура Помбухчана и Ильи Саттарова не проводилось по причине того, что они сняли свои кандидатуры.

Вновь избранный Совет директоров на своем заседании принял избрал своим председателем М.Энгельстофта. Председателем объединенного комитета по назначениям и вознаграждения избрана И.Кузнецова (ранее существовало два комитета – отдельно по назначениям и отдельно по вознаграждениям), председателем комитета по аудиту и рискам Б.Далунде.

Было также принято решение создать новый комитет – по стратегии. Его возглавил С.Шишкарев. «Новый орган, созданный при Совете директоров, призван содействовать процессу стратегического планирования, обеспечивая оперативность связи между Советом директоров и исполнительным руководством Global Ports по вопросам стратегии. Основная задача Комитета – содействие Совету директоров в разработке стратегии и надзор за стратегическими инициативами компании, ее дочерних и совместных предприятий, а также контроль за реализацией стратегии Global Ports», – рассказали в Global Ports.

Исполнительным директоров (General Manager) компании и секретарем Совета директоров вновь назначен Александр Иодчин.