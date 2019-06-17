FESCO начинает северный завоз

FESCO приступила к сезонным перевозкам в порты Чукотского автономного округа Анадырь и Эгвекинот по программе северного завоза.

По информации компании, универсальный сухогруз «ФЕСКО Пионер» отправился в рейс 13 июня. Судно доставит в Анадырь около 4,5 тыс. тонн контейнеризированных и генеральных грузов. Ориентировочная дата прибытия сухогруза на Чукотку – 22 июня. Доставка грузов в рамках линейного сервиса FESCO Anadyr Direct Line (FADL) продлится до конца октября.

В 2018 году на маршруте Владивосток – Анадырь – Эгвекинот – Владивосток FESCO перевезла 1 977 TEU.