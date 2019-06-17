Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO начинает северный завоз
17.06.2019

FESCO начинает северный завоз

    • FESCO приступила к сезонным перевозкам в порты Чукотского автономного округа Анадырь и Эгвекинот по программе северного завоза.

    По информации компании, универсальный сухогруз «ФЕСКО Пионер» отправился в рейс 13 июня. Судно доставит в Анадырь около 4,5 тыс. тонн контейнеризированных и генеральных грузов. Ориентировочная дата прибытия сухогруза на Чукотку – 22 июня. Доставка грузов в рамках линейного сервиса FESCO Anadyr Direct Line (FADL) продлится до конца октября.

    В 2018 году на маршруте Владивосток – Анадырь – Эгвекинот – Владивосток FESCO перевезла 1 977 TEU.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2019
    Zim расширяет сотрудничество с 2M
    Zim и альянс 2M заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на двух дополнительных трейдах: Азия – Средиземноморье и Азия […]
    2MMaerskMSCZim
    0
    04.06.2019
    Сервис на Курильские острова
    Запускает FESCO через ВМТП
    FESCO Владивостокский морской торговый портДальний ВостокКонтейнерные перевозки
    0
    06.06.2019
    FESCO подписали соглашением с «Уралхимом»
    АО «ОХК «Уралхим» и Транспортная группа FESCO изучат возможности сотрудничества в области перевозки минеральных удобрений по железной дороге […]
    FESCO Ж/д перевозкиУдобренияУралхим
    0
    08.05.2019
    Сто контейнерных поездов в месяц
    В апреле компания «Евросиб СПб – транспортные системы» отправила 102 контейнерных поезда собственного формирования, впервые преодолев  сотенный рубеж. […]
    ЕвросибКонтейнерный поездСервис
    0
    30.01.2019
    Новый сервис Unifeeder
    С 22 февраля Unifeeder запускает новый сервис между портом Гдыня и терминалом DP World London Gateway. «DP World […]
    DP WorldUnifeederГдыняСервис
    0
    01.03.2019
    Первый «зерновой экспресс»
    Запустили РЖД с Алтая
    ЗерноРЖДСанкт-ПетербургСервис
    0
    07.05.2019
    Новые сервисы OOCL
    OOCL объявил о запуске новых сервисов на трейде Ближний Восток/Индийский субконтинент – Северная Европа. Сервисы IP1 и IP2 […]
    OOCLБлижний ВостокЕвропаСервис
    0
    12.04.2019
    Containerships добавит Швецию
    С апреля этого года Containerships включает в ротацию одного из своих short sea сервисов шведский порт Хальмстад. По […]
    ContainershipsКонтейнерная линияКонтейнерные перевозкиСервис
    0
    24.04.2019
    Новая ротация на сервисах FESCO
    Под новым брендом
    FESCO Дальний ВостокКитайКонтейнерные перевозки
    0
    28.03.2019
    EML идет на Черное море
    С 16 апреля фидерная ро-ро линия EML, дочерняя компания Hoegh Autoliners, открывает регулярный сервис на Черное море. «Планируется, […]
    Hoegh AutolinersНовороссийскРо-роСервис
    0
    16.04.2019
    FESCO и DB Cargo запустят сервис для скоропорта
    Между РФ и Китаем
    DBFESCO Владивостокский морской торговый портЖ/д перевозки
    0
    13.06.2019
    ONE зайдет в Петролеспорт
    Вместе с Hapag-Lloyd
    ONEКТСППетролеспортСервис
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.06.2019 Контейнерооборот лидеров
    17.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2019
    14.06.2019 Контейнероборот портов Италии
    13.06.2019 Лидеры Финляндии
    10.06.2019 Global Ports внедрил грузовой электронный документооборот
    10.06.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД