FESCO перевезла атомные подводные лодки

Транспортная группа FESCO завершила проект перевозки 9 многоотсечных блоков атомных подводных лодок и танкера из Камчатского края к месту утилизации в Приморском крае в рамках государственного контракта с ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» («РосРАО», входит в Госкорпорацию «Росатом»).

Как отмечают в FESCO, перевозка объектов представляла собой уникальную технологическую операцию – одновременно перевозились трех -, четырех- и пятиотсечные блоки атомных подводных лодок трех поколений и танкер.

Для транспортировки было зафрахтовано специализированное полупогружное судно. Инженеры FESCO совместно с конструкторами из АО «ЦКБ «Лазурит» и инженерами ООО «ТрансИнжиниринг Компани» разработали проект подготовки палубы и конструкций ложементов для каждого груза с учётом всех технических характеристик объектов. На судне было установлено более 300 заранее изготовленных элементов и специальные крепления. Подготовка судна заняла 10 дней и проводилась в Шанхае под контролем специалистов FESCO и «РосРАО».

После завершения подготовительных работ судно покинуло Шанхай и отправилось в Камчатский край. Для транспортировки блоков и танкера к судну для погрузки, а затем и к месту утилизации в Приморском крае, было задействовано одновременно четыре буксира. Общее время перевозки объектов составило 22 дня, сообщили SeaNews в FESCO.