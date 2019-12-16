Лесной «Грузовой экспресс» отправился в Китай

Нижегородский филиал АО «РЖД Логистика», Нижегородское агентство транспортного обслуживания АО «Федеральная грузовая компания» и Горьковский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» организовали перевозку первого поезда в рамках специализированного сервиса «Грузовой экспресс» по ускоренной доставке лесных грузов со станций Горьковской железной дороги в Китай.

Новая услуга подразумевает отправку поездов из Горьковского, Кировского и Ижевского регионов ГЖД в Китай через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ на Дальнем Востоке. Консолидация лесных грузов и окончательное формирование «Грузовых экспрессов» происходит на станции Яр в Удмуртии. Запуск первого «Грузового экспресса» состоялся 2 декабря, на станцию назначения поезд успешно прибыл 14 декабря, рассказали SeaNews в «РЖД Логистике».

Второй ускоренный поезд отправился в направлении Гродеково 15 декабря. На начальном этапе составы с лесом будут отправляться по мере их наполнения, но в дальнейшем отправки выйдут на регулярную основу.

В рамках совместной логистической услуги «РЖД Логистика» консолидирует заявки и оказывает клиентам комплексное транспортно-логистическое обслуживание. ФГК предоставляет для «Грузовых экспрессов» скидку на различные типы подвижного состава, а Горьковский ТЦФТО организует и обеспечивают жесткую нитку графика на протяжении всего пути следования ускоренных поездов.

Как отметил директор нижегородского филиала «РЖД Логистики» Андрей Смольников, благодаря «Грузовым экспрессам» лесопромышленные предприятия смогут не только сократить сроки доставки своей продукции в КНР, но и заметно снизить транспортные расходы.

По информации начальник Нижегородского агентства транспортного обслуживания ФГК Рафаила Сафина, доставка грузов в рамках сервиса осуществляется по цене обычного железнодорожного тарифа.

«Этот продукт уникален еще и тем, что формирование «Грузовых экспрессов» происходит с нескольких погрузочных станций, что максимально удобно для клиентов», – сказал начальник Горьковского ТЦФТО Дмитрий Козлов.