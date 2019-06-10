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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2019
10.06.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2019

    • На 23 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Так, существенный рост спотовых ставок на южноамериканском трейде сменился падением.

    Ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 0,1%, в то время как ставки на порты Средиземноморья поднялись на 0,7%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 2,2%, на порты восточного побережья – на 1,5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив выросли – плюс 8,4% к уровню 22 недели. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию упали на 1,2%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились – на 2,3%.

    На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки на порты Японии, на Сингапур и на Южную Корею остались на прежнем уровне.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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