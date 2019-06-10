Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2019

На 23 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Так, существенный рост спотовых ставок на южноамериканском трейде сменился падением.

Ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 0,1%, в то время как ставки на порты Средиземноморья поднялись на 0,7%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 2,2%, на порты восточного побережья – на 1,5%.

Ставки из Китая на Персидский залив выросли – плюс 8,4% к уровню 22 недели. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию упали на 1,2%.

Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились – на 2,3%.

На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки на порты Японии, на Сингапур и на Южную Корею остались на прежнем уровне.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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