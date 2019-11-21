Экспорт и импорт подакцизных грузов

Экспорт водки за январь-сентябрь текущего года увеличился на 4,1% по сравнению с 9 месяцами 2018 года и достиг 1,5 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт водки за 9 месяцев этого года вырос на 8%, составив 107,5 млн долларов.

В сентябре из России было вывезено более 211,2 тыс. декалитров – на 11,7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 2,3% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта российской водки снизились к сентябрю 2018 года на 17%, но увеличились к августу 2019 года – на 3,5%, до 14,6 млн долларов.

Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму более 2 млрд долларов — на 9,6% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 58,8%, до 46,3 млн долларов.

В сентябре в стоимостном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос и к сентябрю 2018 года (+29,3%), и к августу 2019 года (+10,8%) до 270 млн долларов. Импорт сигарет и сигар существенно снизился к уровню сентября прошлого года на 62,1% – до 4,7 млн долларов. Стоимость сигарет относительно показателя предыдущего месяца увеличилась на 4,4%.