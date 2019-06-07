Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Совкомфлот» подписался с «Внешэкономбанком» и «ВЭБ-лизингом»
07.06.2019

ВЭБ профинансирует строительство танкеров на СПГ

    • Группа компаний «Совкомфлот» и группа ВЭБ.РФ объявили о подписании пакета соглашений, предусматривающих финансирование АО «ВЭБ-лизинг» строительства трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать в качестве основного топлива сжиженный природный газ.

    Заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов типоразмера MR нового поколения «Совкомфлот» разместил на ССК «Звезда» 28 декабря 2018 года. Дедвейт судов составит 51 тыс. тонн. Сдача запланирована на 2022-2023 годы.

    Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках 20-летних тайм-чартерных соглашений с ПАО «Новатэк». Ледовый класс 1B позволит судам безопасно круглогодично осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми условиями, в частности, в акватории Балтийского моря.

    Технические характеристики судов разработаны с учетом международных конвенционных ограничений выбросов оксидов серы, азота и парниковых газов, которые вступят в силу с 2020 года. Как отмечают в «Совкомфлоте», по сравнению с традиционными видами топлива использование СПГ позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу: оксидов серы (SOx) – на 100%, оксидов азота (NOx) – на 76%, углекислого газа (CO2) – на 27%, низкодисперсных частиц – на 100%.

    «Совкомфлот», напомнил генеральный директор, председатель правления компании Сергей Франк, успешно эксплуатирует 6 танкеров типоразмера Aframax нового поколения, работающих на СПГ-топливе, еще пять судов на газомоторном топливе заказаны на ССК «Звезда» и будут построены в ближайшие несколько лет.

    Генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов в свою очередь напомнил, что «ВЭБ-лизинг» ранее участвовал в финансировании строительства в России ряда флагманских судов «Совкомфлота», таких как арктические челночные танкеры серии «Михаил Ульянов», а также танкеры нового поколения типоразмера Aframax, строящиеся на ССК «Звезда».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.05.2019
    «Совкомфлот» вышел в прибыль
    «Совкомфлот» опубликовал основные показатели по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО за первый квартал. Валовая выручка группы увеличилась […]
    2019СовкомфлотФинансы
    0
    15.04.2019
    «Совкомфлот» выплатит дивиденды
    Совет директоров ПАО «Совкомфлот» на своем заседании 11 апреля предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за […]
    ДивидендыМСФОСовкомфлот
    0
    06.06.2019
    Новые терминалы в Высоцке
    На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашения с инвесторами новых терминальных мощностей в […]
    Александр ДрозденкоВысоцкЗерноИнвестпроект
    0
    25.01.2019
    Еще 11 на «Красном Сормово»
    «Красное Сормово» победило в открытом конкурсе на строительство еще 11 сухогрузов проекта RSD59 до конца 2021 года для […]
    ГТЛККрасное СормовоСудостроениеСухогрузы
    0
    30.05.2019
    Самое большое судно для установки ветрогенераторов
    Jan De Nul разместил на верфи COSCO Shipping Heavy Industry заказ на строительство судна для установки ветряных турбин. […]
    Jan de NulKnud E. HansenВетроэнергетикаСудостроение
    0
    07.06.2019
    Арктическое СП «Новатэка», «Совкомфлота», COSCO и Фонда Шелкового Пути
    Для создания флота арктических СПГ-газовозов под проекты «Новатэка»
    COSCOМартНОВАТЭКСовкомфлот
    0
    28.02.2019
    «Звезда» начала третий Aframax
    Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край) начал резку металла для третьего в серии танкера класса Aframax дедвейтом 114 тыс. […]
    AframaxЗвездаНовостройПриморский край
    0
    15.05.2019
    В.Путин о порте Оля
    И о грузопотоках в Каспийском регионе
    АстраханьГрузопотокКаспийский бассейнОля
    0
    06.06.2019
    Global Ports подписал соглашение с РЖД
    «Российские железные дороги» в лице Октябрьской железной дороги и группа Global Ports заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в […]
    Global PortsЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиПМЭФ
    0
    06.06.2019
    Соглашение «РЖД Логистика» – «Уралкалий»
    АО «РЖД Логистика» и ПАО «Уралкалий» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместном развитии логистических проектов. […]
    Ж/д перевозкиПМЭФРЖД ЛогистикаСоглашение
    0
    28.05.2019
    Итальянский буксир для утилизации российских АПЛ
    Итальянская верфь Vittoria передала заказчику – российскому ФГУП «СевРАО» буксир «Рим – Москва», предназначенный для обеспечения операций по […]
    БуксирСудостроениеУтилизация
    0
    18.03.2019
    Совкомфлот сократил убыток за год
    И вышел в прибыль по итогам квартала
    2018СовкомфлотФинансы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2019 ОТЛК ЕРА запустит сервис из Италии в Китай
    07.06.2019 Безработные контейнеровозы
    06.06.2019 CEO Maersk о скрубберах и альтернативах традиционному бункеру
    06.06.2019 Maersk рассматривает возможность сезонного сервиса по Севморпути
    06.06.2019 CEO Maersk: повторения кризиса не будет
    06.06.2019 Меморандум по блокчейн в Большом порту
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД