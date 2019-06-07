ВЭБ профинансирует строительство танкеров на СПГ

Группа компаний «Совкомфлот» и группа ВЭБ.РФ объявили о подписании пакета соглашений, предусматривающих финансирование АО «ВЭБ-лизинг» строительства трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать в качестве основного топлива сжиженный природный газ.

Заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов типоразмера MR нового поколения «Совкомфлот» разместил на ССК «Звезда» 28 декабря 2018 года. Дедвейт судов составит 51 тыс. тонн. Сдача запланирована на 2022-2023 годы.

Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках 20-летних тайм-чартерных соглашений с ПАО «Новатэк». Ледовый класс 1B позволит судам безопасно круглогодично осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми условиями, в частности, в акватории Балтийского моря.

Технические характеристики судов разработаны с учетом международных конвенционных ограничений выбросов оксидов серы, азота и парниковых газов, которые вступят в силу с 2020 года. Как отмечают в «Совкомфлоте», по сравнению с традиционными видами топлива использование СПГ позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу: оксидов серы (SOx) – на 100%, оксидов азота (NOx) – на 76%, углекислого газа (CO2) – на 27%, низкодисперсных частиц – на 100%.

«Совкомфлот», напомнил генеральный директор, председатель правления компании Сергей Франк, успешно эксплуатирует 6 танкеров типоразмера Aframax нового поколения, работающих на СПГ-топливе, еще пять судов на газомоторном топливе заказаны на ССК «Звезда» и будут построены в ближайшие несколько лет.

Генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов в свою очередь напомнил, что «ВЭБ-лизинг» ранее участвовал в финансировании строительства в России ряда флагманских судов «Совкомфлота», таких как арктические челночные танкеры серии «Михаил Ульянов», а также танкеры нового поколения типоразмера Aframax, строящиеся на ССК «Звезда».