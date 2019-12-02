Экипаж «Геннадия Невельского» спас рыбаков

Многофункциональное ледокольное судно снабжения «Геннадий Невельской», принадлежащее ПАО «Совкомфлот», следуя по маршруту от платформы «Лунская-А» в направлении порта Холмск, принял сигнал о рыболовной резиновой лодке, терпящей бедствие в районе следования судна.

Экипаж российского судна незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи и направился к терпящим бедствие рыбакам, рассказали SeaNews в «Совкомфлоте».

В результате спасательной операции, на борт из полузатонувшей лодки были благополучно подняты трое рыбаков. Их обеспечили сухой теплой одеждой, теплым питьем и питанием, разместили в каютах и проверили состояние здоровья.

Тем же вечером спасенные были доставлены в порт Холмск, где он были переданы береговым портовым службам. Судно «Геннадий Невельской» продолжило выполнение рейсового задания.

Многофункциональное ледокольное судно снабжения «Геннадий Невельской» построено в 2017 году. Оно предназначено для круглогодичной доставки снабжения и несения постоянного дежурства у морских платформ проекта «Сахалин-2» (оператор – компания «Сахалин Энерджи») в Охотском море. Судно носит имя адмирала Геннадия Ивановича Невельского, известного российского исследователя Дальнего Востока.