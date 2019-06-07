Соглашение о СПГ-бункеровке

«Совкомфлот» и «Газпром нефть Марин Бункер» заключили на XXIII Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проектов по бункеровке судов газомоторным (СПГ) топливом. Полписи под документом поставили первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов и генеральный директор ООО «Газпром нефть Марин Бункер» Андрей Васильев.

По информации «Совкомфлота», соглашение закрепляет взаимный интерес сторон к сотрудничеству в области бункеровки танкеров группы «Совкомфлот» СПГ-топливом.

«Уверены, что газомоторное топливо является оптимальным как с экологической, так и с экономической точек зрения решением для крупнотоннажных морских перевозок – в первую очередь, в районах Мирового океана с действующими регулятивными ограничениями по выбросам и высокой интенсивностью судоходства, таких как акватории Балтийского и Северного морей, а также в Арктическом морском бассейне, – сказал И.Тонковидов. – «Совкомфлот» на протяжении ряда лет планомерно ведет работу по переводу танкерного флота на СПГ-топливо, и мы приветствуем возможность расширить сотрудничество с группой «Газпром нефть» в данном направлении, объединив усилия наших компаний для внедрения передовых экологических стандартов в практику российского судоходства».

«Серьезное ужесточение экологических требований в рамках Международной конвенции МАРПОЛ – серьезный вызов и для игроков рынка морских перевозок, и для компаний, обеспечивающих топливом водный транспорт. Ответом «Газпром нефти» на этот вызов стал проект по созданию первого в России СПГ-бункеровщика и активное участие в процессе формирования российских нормативов использования сжиженного природного газа в качестве судового топлива. Уверен, что объединение усилий с крупнейшей в России судоходной компанией, уже имеющей богатый опыт эксплуатации судов, работающих на газомоторном топливе, станет еще одним шагом на пути к формированию отечественного рынка СПГ-бункеровок и позволит «Газпром нефти» занять место лидера нового рыночного сегмента», – отметил А.Васильев.

В составе флота группы СКФ на данный момент 6 танкеров Aframax, использующих в качестве основного топлива СПГ. Преимущественно эти суда задействованы на экспортных перевозках российской нефти на Балтике и в Северном море. Корме того, еще пять танкеров, которые будут работать на СПГ, строятся для «Совкомфлота» на «Звезде».