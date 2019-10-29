«Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»

Подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма «регуляторная гильотина». Также утверждён порядок их работы, об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Рабочие группы были сформированы при участии Аналитического центра при Правительстве, Аналитического центра «Форум», ведущих деловых объединений (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», ТПП), Ассоциации европейского бизнеса, уполномоченного по защите прав предпринимателей. В составы рабочих групп вошли представители ФОИВ, экспертного, академического и научного сообществ, деловых объединений, институтов развития, общественных организаций предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей и иные представители. Также среди участников групп – представители компаний из различных отраслей: «Роснефть», «Новатэк», «Технониколь», «Ашан», Газпромбанк, Сбербанк, «Еврохим», «Лукойл», «Черкизово», X5 Retail Group, «Мираторг», «Русагро», «Яндекс.Такси», «Баркли», «ПИК», «Мегафон», «Уралкалий», «Металлинвест», ОСК, МТС, «Ростелеком», «Система», «Совкомфлот», «Ютэйр», «Аэрофлот», «Каскол», «Алроса», S7, «Сибур», «Евраз», «Газпром нефть», «Интер РАО», «Полюс», «РусГидро», «Мечел» и другие.

«Деятельность рабочих групп должна стать своего рода навигатором законодательной активности по «регуляторной гильотине». Мы рассчитываем, что благодаря широкой дискуссии профильных специалистов – более 700 человек – удастся создать законодательство, способное обеспечить прозрачные и понятные правила поведения, отвечающие современным реалиям», – отметила директор Департамента регуляторной политики Правительства Российской Федерации Екатерина Салугина-Сороковая.

Члены рабочих групп в рамках своей деятельности будут участвовать в формировании новых структур регулирования, подготовке проектов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также других документов в соответствующих сферах общественных отношений. Деятельность участников рабочих групп будет направлена как на оценку входящих положений от госорганов, так и на подготовку собственных предложений, касающихся всех механизмов контроля, начиная от новой структуры регулирования и заканчивая конкретными обязательными требованиями. Результатом работы групп, которая будет вестись до конца 2020 года, должно стать создание нового контрольно-надзорного регулирования.

Кроме того, заработала новая версия сайта, посвящённого реформе контрольно-надзорной деятельности и реализации механизма «регуляторная гильотина» – контроль-надзор.рф (knd.ac.gov.ru). Для более эффективной работы на сайте реализована возможность отправить предложения по изменению нормативно-правовых актов через форму сбора «регуляторных абсурдов». Предложения в дальнейшем будут рассмотрены рабочими группами.

С составом рабочих групп можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Состав рабочих групп по регуляторной гильотине