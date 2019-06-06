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Новые члены в ассоциации One Sea
06.06.2019

Новые члены в ассоциации One Sea

    • В ассоциацию One Sea, которая занимается продвижением автономного судоходства, вступили три новых члена. Inmarsat и Monohakobi Technology Institute (MTI, дочерний исследовательский институт NYK Group), уже присоединились к альянсу, а Королевский институт кораблестроения (RINA, Великобритания) подписал меморандум о взаимопонимании, который позволит уже в ближайшее время стать  полноправным членом One Sea.

    «Члены ассоциации имеют полную свободу внутри нашего объединения для инноваций и разработки собственных экономических эффективных решений для автономного судоходства, – отметила руководитель One Sea Пэйви Хайколла. – Однако необходима гармонизация технических решений. Мы ожидаем, что число участников One Sea будет расти и они тоже будут работать на благо интеграции. Новые члены ассоциации привнесут различные перспективы и идеи в единую морскую экосистему».

    По официальной информации One Sea, члены ассоциации – ABB, Kongsberg Maritime и Wärtsilä, в 2018 году провели отдельные испытания автономного судна в специально выделенной для этого зоне, в Финляндии.

    NYK совместно с MTI разработали автономную навигационную систему, апробация которой запланирована на буксире NYK. Испытания пройдут во второй половине этого года.

    К 2025 году One Sea намерена создать инфраструктуру для автономного судоходства, а также полный пакет документов по безопасному плаванию и технических стандартов.


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